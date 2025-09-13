Баскетболният Рилски спортист победи ТФТ Скопие в предпоследната си контрола преди старта на квалификациите за Шампионска лига

Баскетболният първенец на България Рилски спортист (Самоков) победи ТФТ Скопие (Република Северна Македония) в предпоследната си контрола преди старта на квалификациите за Шампионска лига.

В новия комплекс "СамЕлион" в Самоков възпитаниците на Любомир Киров спечелиха двубоя с 85:60.

Приятелският турнир в града продължава утре с мача ТФТ Скопие - Балкан Ботевград от 16:30 часа в "Арена СамЕлион".

Третият двубой е в понеделник (15 септември) от 18:30 часа - Рилски спортист- Балкан.

Срещите от квалификационния турнир на Шампионската лига започват от 19-и и завършват на 25-и септември. Мачът на Рилски спортист от турнира е в неделя (21 септември) от 18:45 часа срещу естонския шампион Калев/Крамо.