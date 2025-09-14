Старши треньорът на баскетболния шампион Рилски спортист Любомир Киров пред БТА: "Ние сме гладни за успехи и ще се опитаме да защитим това, което направихме миналата година"

Старши треньорът на баскетболния шампион Рилски спортист Любомир Киров е доволен от представянето на тима в подготовката за момента.

Вчера играчите тренираха преди обед в новия комплекс "СамЕлион", след което вечерта победиха ТФТ Скопие (Република Северна Македония) в предпоследната си контрола преди старта на квалификациите за Шампионска лига.

Киров даде специално интервю пред БТА, в което коментира очакванията си за новия сезон.

"Смело мога да казвам, че подготовката преминава много добре. Изиграхме досега три контроли - две в Косово и една срещу отбора от Евролигата Апоел Тел Авив. Много полезни проверки за нас, предстоят ни още две контроли. Това ще са ни последните контроли преди нашата първа основна цел за сезона - Шампионската лига, която започва тук на 19 септември, но ние играем на 21-и срещу шампиона на Естония Калев /Крамо", каза треньорът и допълни, че селекцията в тима е отворен процес.

"Реално от отбора напуска Алекс Симеонов и останалата голяма част от ядрото и почти целия състав с младите момчета се запази. Добавихме три нови момчета - двама опитни състезатели Камау Стоукс и Майк Едуардс, които са играли в Европа, и едно момче от Америка, от G-Лигата Джейлън Томас. Това са трите нови попълнения засега. Смятам, че се включиха много добре и, че сме направили добър избор. Но все пак искам да видя и как ще се представят и в основните мачове. Селекцията е отворен процес, имаме възможност. Ще видим как стоим на игрището и дали имаме нужда от още един състезател, но всичко е възможно. Не мога да кажа, че няма да взимаме или ще взимаме, така че плаващи са нещата", добави той.

Самоков ще бъде домакин на срещите от квалификационния турнир на Шампионската лига, които са от 19 до 25 септември. Мачът на Рилски спортист от турнира е в неделя (21 септември) от 18:45 часа срещу естонския шампион Калев/Крамо.

"Рилски спортист все още няма загубен мач в тази зала. Това ни дава предимство, но ще бъде много трудно, много трудно. Първо мога да кажа, че е голям престиж за целия български баскетбол, че този турнир във България и ние успяхме да спечем един домакинство. Но, както се казва, в нашата зала и стените помагат, надявам се да е пълна и хората да ни помогнат и да се поздравим с успех. Разбира се, за да влезем в групите трябва да спечелим три мача, но ние се фокусираме основно върху първия, срещу естонците. Те са традиционно силен отбор, шампион на Естония, играят много здрав баскетбол. Да, имаме някаква яснота около състава, все още не сме изчистили изцяло тяхното разучаване, но е в процес", коментира Киров.

За Рилски спортист предстои мач за Суперкупата срещу Черно море Тича преди началото на сезона в Националната баскетболна лига.

"Да, след това ни предстои Суперкупата срещу отбора на Черно море, който тази година е с много различен състав. Подписаха с доста сериозни баскетболисти и дават сериозна заявка за представяне в първенството и да подобрят това, което направиха миналата година. Предстои ни след това евентуално участие в ФИБА или, надявам се аз, в Шампионска лига, в Европа. Но нашите цели си остават същите, лично моите и на момчетата. Ние сме гладни за успехи и да се опитаме да защитим това, което направихме миналата година. И, разбира се, да се представим по-добре в Европа. Миналата година не беше толкова успешна кампанията, тази година се надявам да се представим по-добре. Всичко си зависи от нас и по начина, по който работят момчетата, смятам, че това може да се случи", каза треньорът на Рилски спортист.

"Аз съм много благодарен на хората, които идват да ни подкрепят и винаги съм казвал, че тези момчета ще си оставят сърцата на игрището и нека хората да дойдат да ги подкрепят и да гледат един страхотен баскетбол, с много емоции, атрактивен и най-важното, което е печеливш, защото ние се стремим всеки мач да играем печеливш баскетбол, независимо срещу кой съперник. Опитваме се да се фокусираме мач за мач и да даваме всичко от себе си", завърши той.