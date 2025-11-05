В началното училище в Тетевен за пръв работят по проект по програма „Еразъм+“

В единственото начално училище в Тетевен - „Хаджи Генчо“, за пръв път работят по проект по програма „Еразъм+“, съобщи за БТА Ирена Мицковска, координатор на проекта и учител в образователната институция.

„От години кандидатстваме по проекти на" Еразъм", но все неуспешно. Миналата година спечелихме акредитация, която включва една обмяна на опит и два курса – езиков, за колеги, които да надградят своите умения по английски език, и за дигитални компетенции“, обясни тя.

Първото посещение за обмяна на опит - Job shadowing, е било в Севиля, Испания. В него са се включили директорът на училището Ирена Филипова, заместник-директорът Васка Ганчева и учителите Ирена Мицковска и Виктория Борисова.

В началото на следващата година предстоят двата обучителни курса.

„Целта е да развиваме своите професионални умения. Вярваме в идеята за учене през целия живот. Искаме нашето училище да е съизмеримо с европейските и учениците ни да получават знания и умения, които ще им помагат да се реализират успешно в съвременния свят. Споделеният опит от Испания ни вдъхновява да прилагаме нови подходи в преподаването, да насърчаваме критичното мислене и творчеството у децата. Убедени сме, че международните партньорства обогатяват не само учителите, но и цялата училищна общност, като отварят врати към нови хоризонти на познание и сътрудничество“, каза Мицковска.

Темата на първата визита е била Creative STEAM Projects in the сlassroom ("Креативни СТЕАМ проекти в класната стая"). Обучението е помогнало на българската група да види как чрез интегриране на наука, технологии, инженерство, изкуство и математика могат да се развиват творческото мислене и уменията за решаване на проблеми у учениците. Тъй като в тетевенското училище предстои оборудването на два нови СТЕАМ кабинета, натрупаният опит ще бъде ценен за прилагане на наученото на практика.

В Севиля са посетили Дома на науките, където учениците имат възможност на практика да приложат наученото в училище. Освен зали, посветени на различни научни области, Домът предлага и помещения за опити и практически занятия с ученици. Научните сътрудници успяват да "преведат" сериозните научни знания на достъпен и забавен език, така че да събудят любопитството на децата.

Посрещнати били и в най-старото училище в Севиля - Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula. To e и първото частно училище в града. Основано през 1886 г., е известно с иновативния си подход към прилагането на СТЕАМ обучение. В него учат ученици от 0 до 18 години. Психолози и педагогически специалисти обследват всяко дете, за да го насочат към часове, които да развиват скрития в него потенциал. Няма общи задължителни часове. Обучението има практическа насоченост.

Посетили са и център „Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia – Nuestra Señora de los Reyes“ (SAFA) в Севиля. Това е част от организация, която е частна образователна фондация, съсредоточена в Андалусия. Комбинира общо средно образование с професионално обучение

„Целта на визитите беше да се запознаем с начините на интеграция на СТЕАМ подхода в образователния процес, свързването на теоритичните научни знания с практическото им приложение“, добави преподавателят.

В Начално училище „Хаджи Генчо“ се обучават около 250 ученици, разпределени в четири випуска по три паралелки.