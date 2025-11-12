Подробно търсене

Комисарят на ООН по правата на човека призовава за разследване на убийствата в Танзания и твърденията за укриване на доказателства

Виктор Турмаков
Комисарят на ООН по правата на човека призовава за разследване на убийствата в Танзания и твърденията за укриване на доказателства
Комисарят на ООН по правата на човека призовава за разследване на убийствата в Танзания и твърденията за укриване на доказателства
Протест на опозицията в Танзания. Снимка: AP Photo
Женева,  
12.11.2025 04:42
 (БТА)

ООН призова за разследване на предполагаемата смърт на стотици цивилни по време на протестите срещу оспорваните избори в Танзания, на които кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бяха отстранени, предаде Асошиейтед прес.

Комисарят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е имало „очевиден опит за укриване на доказателства“, след съобщенията, че полицията е отвеждала тела от морги на неразкрити места, като призова властите да предадат телата на семействата за погребения.

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес („Чадема“), заяви, че около 2000 души са били убити по време на тридневните протести след изборите на 29 октомври. Правителството все още не е обявило официалния брой на жертвите.

В изявлението на ООН се посочват стотици хора, за които се смята, че са били убити, но се допълва, че не е в състояние да потвърди данните поради нестабилната ситуация със сигурността в Танзания и спирането на интернет в страната, продължило шест дни след изборите.

Видеоклипове на хора, очевидно застреляни от служители по сигурността, бяха споделени онлайн малко след възобновяването на интернет връзката, но правителството предупреди танзанийците, че тези, които споделят видеоклипове и снимки на загиналите, ще бъдат арестувани и обвинени в държавна измяна.

Властите също така обвиниха стотици хора в държавна измяна заради антиправителствените протести около изборите.

Службата на ООН за правата на човека призова за безусловно освобождаване на всички арестувани представители на опозиционни партии, включително на лидера на Партията за демокрация и прогрес Тунду Лису, чийто процес за държавна измяна беше отложен в понеделник поради опасения за сигурността.

Вчера новоизбраните на вота на 29 октомври депутати положиха клетва в законодателния орган, където управляващата Партия на революцията има огромно мнозинство. Новият парламент избра Муса Зунгу от управляващата партия за свой председател. Напрежението остава високо в източноафриканската държава, където управляващата партия задушава опозиционните партии и се стреми да затегне десетилетния си контрол върху властта.

/ВТ/

Свързани новини

11.11.2025 11:04

Водещи опозиционни лидери в Танзания бяха освободени от ареста, съобщи партията им

Полицията в Танзания освободи четирима водещи опозиционни лидери, които бяха арестувани за предполагаемата им роля в смъртоносните протести след изборите миналия месец, съобщи партията им, цитирана от Ройтерс.  Протестите предизвикаха най-голямата
10.11.2025 22:42

Католическата църква в Танзания осъди убийствата на протестиращи след спорните избори

Католическата църква в Танзания осъди неотдавнашните убийства на демонстранти по време на протестите срещу спорните избори и предупреди, че няма да има мир без справедливост, докато местното правителство призова за диалог, предаде Асошиейтед прес. В
07.11.2025 16:18

Над 100 души са обвинени в измяна в Танзания заради протести

Над 100 души, обвинени в опит "да възпрепятстват изборите" на 29 октомври в Танзания, предизвикали бурни антиправителствени протести, бяха обвинени днес в измяна, предаде Франс прес, като се позова на съдебни източници.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:49 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация