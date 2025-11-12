Комисарят на ООН по правата на човека призовава за разследване на убийствата в Танзания и твърденията за укриване на доказателства

ООН призова за разследване на предполагаемата смърт на стотици цивилни по време на протестите срещу оспорваните избори в Танзания, на които кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бяха отстранени, предаде Асошиейтед прес.

Комисарят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е имало „очевиден опит за укриване на доказателства“, след съобщенията, че полицията е отвеждала тела от морги на неразкрити места, като призова властите да предадат телата на семействата за погребения.

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес („Чадема“), заяви, че около 2000 души са били убити по време на тридневните протести след изборите на 29 октомври. Правителството все още не е обявило официалния брой на жертвите.

В изявлението на ООН се посочват стотици хора, за които се смята, че са били убити, но се допълва, че не е в състояние да потвърди данните поради нестабилната ситуация със сигурността в Танзания и спирането на интернет в страната, продължило шест дни след изборите.

Видеоклипове на хора, очевидно застреляни от служители по сигурността, бяха споделени онлайн малко след възобновяването на интернет връзката, но правителството предупреди танзанийците, че тези, които споделят видеоклипове и снимки на загиналите, ще бъдат арестувани и обвинени в държавна измяна.

Властите също така обвиниха стотици хора в държавна измяна заради антиправителствените протести около изборите.

Службата на ООН за правата на човека призова за безусловно освобождаване на всички арестувани представители на опозиционни партии, включително на лидера на Партията за демокрация и прогрес Тунду Лису, чийто процес за държавна измяна беше отложен в понеделник поради опасения за сигурността.

Вчера новоизбраните на вота на 29 октомври депутати положиха клетва в законодателния орган, където управляващата Партия на революцията има огромно мнозинство. Новият парламент избра Муса Зунгу от управляващата партия за свой председател. Напрежението остава високо в източноафриканската държава, където управляващата партия задушава опозиционните партии и се стреми да затегне десетилетния си контрол върху властта.