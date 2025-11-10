"Диаджео" назначава бившия ръководител на "Теско" Дейв Люис за главен изпълнителен директор

Британският производител на спиртни напитки и бира "Диаджео" (Diageo) обяви днес, че назначава Дейв Люис, бивш главен изпълнителен директор на "Теско" (Tesco), за свой нов ръководител. Така компанията слага край на продължилото месеци наред търсене на външен кандидат, който да поведе най-големия в света производител на алкохолни напитки през предизвикателен период за сектора, съобщи Ройтерс.

Производителят на уискито "Джони Уокър" (Johnnie Walker), бирата "Гинес" (Guinness), водката "Смирноф" (Smirnoff) и "Бейлис" (Baileys) посочи, че Ник Джангиани, който изпълняваше длъжността временен главен изпълнителен директор от юли след внезапното напускане на Дебра Крю, ще остане на поста до края на декември. От началото на 2026 г. той ще се върне към предишната си роля на финансов директор.

Дейв Люис оглавяваше "Теско" между 2014 и 2020 г., като преди това е прекарал близо три десетилетия в "Юниливър" (Unilever). В момента той е председател на Борда на директорите на групата за потребителско здравеопазване "Хейлиън" (Haleon). Официално ще поеме поста главен изпълнителен директор на "Диаджео" на 1 януари 2026 г.

Люис е посветен в рицарство от покойната кралица Елизабет II за приноса му към бизнеса и хранително-вкусовата промишленост във Великобритания.