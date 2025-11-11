Уолстрийт отвори разнопосочно на фона на очакванията за подновяване на работата на правителството

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия разнопосочно на фона на подновените опасения за завишената стойност на технологичните компании и очакванията за края на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ, предаде Ройтерс.

Въпреки че Сенатът на САЩ прие законопроект за възобновяване на държавните разходи, който предстои да бъде разгледан от Камарата на представителите, инвеститорите остават резервирани заради опасения, че възобновеното публикуване на икономически данни може да разкрие по-слабо развитие на икономиката след продължителното прекъсване.

„Ако спирането на работата на правителството приключи утре, ще получим огромен обем от данни, включително доклада за пазара на труда за септември, чието публикуване беше отложено“, коментира пред ДПА пазарният стратег Джим Рийд от „Дойче банк“ (Deutsche Bank). По думите му тези данни ще бъдат ключови за заседанието на Управлението на федералния резерв на 9 и 10 декември.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 66,8 пункта или 0,14 на сто до 47 435,43 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се понижи със 17,32 пункта или 0,25 на сто до 6815,11 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете спад от 125,967 пункта или 0,54 на сто до 23 401,207 пункта.

Сред отделните компании „Енвидиа“ (Nvidia) отчита силен спад от 3,44 на сто в началната търговия, след като японската „Софтбанк“ (SoftBank) обяви, че е продала дела си в компанията миналия месец.

„КорУийв“ (CoreWeave) понижава стойността си с над 14 на сто, след като доставчикът на облачни услуги за изкуствен интелект съобщи за забавяне при външен разработчик на изчислителни центрове.

От друга страна акциите на „Рокет Лаб“ (Rocket Lab) поскъпват с над 5 на сто, след като компанията отчете по-малка от очакваната загуба и представи положителна прогноза.

Книжата на „Парамаунт Скайданс“ (Paramount Skydance) поскъпват с над 11 на сто благодарение на оптимистична прогноза за печалбата, а тези на „БигБеър.ейАй“ (BigBear.ai) - с почти 12 на сто, след като компанията придоби генеративната платформа за изкуствен интелект „Аск Сейдж“ (Ask Sage) и обяви резултати над пазарните очаквания за третото тримесечие.

Поради Деня на ветераните търговията с държавни облигации бе преустановена. Доларовият индекс спада леко. Според валутния анализатор Ту Лан Нгуен от „Комерцбанк“ (Commerzbank) евентуалното прекратяване на блокажа може да отслаби долара, ако новите данни подскажат за по-нататъшно понижение на лихвите.

Междувременно цената на златото се повишава до най-високото си равнище от три седмици, подкрепена от очакванията за нови понижения на лихвените проценти в САЩ. „Оптимизмът за допълнително облекчаване на паричната политика се засили след постигането на надпартийно споразумение за прекратяване на блокажа“, коментира анализаторът Соожин Ким от „Мицубиши ЮЕфДжи“ (MUFG).