Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.

Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език, каза държавният глава.

Да черпим от миналото не е самоцел, защото, стъпили на традициите и на родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето. Подобно на нашите възрожденци - да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Този празник не е запазена територия на великите сенки от миналото, защото голямата кауза, призванието на будителството - тази изцяло българска духовна категория остава неизменна. Това са именно младите, следващото поколение, коментира Румен Радев.

По думите му днес животът лети с шеметна скорост и често се налага да се догонват именно младите. Да се учим от тях, защото те преди нас са разпознали новите идеи, открили са ключа към бъдещето и вече бързат, летят напред, каза още президентът.

Румен Радев отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел.

За мен е истинска привилегия в този съкровен за всеки българин празник да отлича наши млади таланти, които с дух, воля и непреклонност вече променят нашето общество, нареждат ни сред най-добрите в света и ни дават непрекъснато поводи за гордост. Днешната церемония е израз на нашата признателност за целеустремеността и отдадеността, с която вие постигате вашите мечти и високите цели, които сами сте си поставили, каза Радев.

Позволете ми да изразя дълбока признателност за устрема, с който превземате световните върхове и градите една нова България, в която успяваш не с измама, не с лакти и послушание, а с воля, труд, дисциплина и отговорност, с талант, интелект и дух, вложени в общото дело, каза още Румен Радев на младите.

Светът е отворил широко врати за вашия талант, но аз вярвам, че редом със знанията и успехите във вашата област вие сте усвоили и най-важния урок в живота - този за родолюбието и достойнството, без които цялото знание на света губи смисъл. Вярвам, че във вас ще продължава да гори неугасващата искра на нашите възрожденци, че ще продължавате да влагате воля и усилие за напредъка на родината, посочи президентът.

Държавният глава поздрави и родителите за това, че в трудни времена са възпитали достойни синове и дъщери.

Пожелавам ви светлината на будителството да ви води към нови успехи за прослава на България, заяви още президентът Радев.

Сред присъстващите на церемонията бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, народни представители, съдии от Конституционния съд, военни, заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева и граждани.