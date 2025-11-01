В Деня на народните будители министър-председателят Росен Желязков откри обновени кабинети в училище в Разлог

В Деня на народните будители министър-председателят Росен Желязков откри обновени кабинети в Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ в Разлог. Премиерът, кметът на Разлог Красимир Герчев и заместник-директорът на училището Соня Крънчева, прерязаха лентата на обновения кабинет по биология, след което се срещнаха с възпитаници на училището, които разказаха за благородната си инициатива да изработват сапуни, които продават с благотворителна цел. По-голямата част от единадесетокласниците, които посрещнаха министър-председателя в обновения кабинет споделиха, че са се насочили към медицината като професия. Росен Желязков откри и дигиталната лаборатория в училището, като разгледа и кабинета, предназначен за работа с деца със специални образователни потребности.

Пред журналисти премиерът каза, че вижда добре развита инфраструктура, стремеж на учителите да преподават по най-добрия начин и връзка между ученици и преподаватели. По отношение на дигиталните знания и откритата дигитална лаборатория в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Желязков посочи, че няма как училището да изостава от дигитализацията, която е около нас, като допълни, че и учителите са амбицирани да бъдат в крак с времето.

Росен Желязков беше гост на тържествата по повод Деня на народните будители в средното училище в Разлог. Пред възпитаниците на училището и преподаватели той посочи, че младите хора са онези, които трябва да бъдат закърмени с патриотизъм, с родолюбие, но най-вече с добро, с добродетели, а тук е и ролята на учителите – тези, които са призвани, заедно със семействата, да вдъхват вяра, увереност и тържество на духа.

В словото си по повод празника кметът на Разлог Красимир Герчев припомни, че братята Петър и Иван Каназиреви, чието име носи училището, са будители, които преди много време са осъзнали, че образованието е в основата на силната държава и на силната община. С техни средства отваря врати първата разложка гимназия, допълни Герчев и припомни девиза на братята: „Да бъдем полезни на България“. Това е девиз, който е изключително важен и днес, тъй като има много предизвикателства и трябва да бъдем горди, че сме българи и преодоляваме тези предизвикателства, каза още кметът на община Разлог.

Гости на днешния празник в училището в Разлог бяха още областният управител на Благоевград Георги Динев, евродепутатът Андрей Новаков, народният представител Иван Герчев, началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов, зам.-кметовете на община Разлог, както и кметове на населени места в общината.