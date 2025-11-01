България може да стане център за развитие на изкуствения интелект, каза в Нова Загора министър Красимир Вълчев

България може да стане център за развитие на изкуствения интелект, каза пред журналисти в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев.

В Деня на народните будители, по време на откриването на паметник на Стоян Омарчевски в родния му град, министърът заяви, че предстоят промени в учебните програми по всички дисциплини, като акцент ще бъде поставен върху практическите умения и въвеждането на теми, свързани с изкуствения интелект.

„Ние сме отворили темата за учебните програми, в момента работим по всички дисциплини. Съвсем скоро ще пуснем документи за обсъждане в системата, които ще съдържат насоките за промяна. Имаме нужда да облекчим учебните програми, за да освободим време на учителите и учениците за формиране на умения и да префокусираме върху функционалността на знанията“, посочи министър Вълчев.

Той съобщи, че Министерството на образованието ще публикува документ с намеренията за развитие на системата през следващите две-три години. Част от тях предвиждат постоянна актуализация на учебните програми, за да се отрази динамичното развитие на технологиите и изкуствения интелект. „Не можем да чакаме по 10 или 15 години, както досега. Ще направим актуализация на учебните програми с теми, свързани с изкуствения интелект, още преди началото на учебната 2026/2027 година“, каза той.

По думите му, промените ще засегнат най-вече програмите по информационни технологии и компютърно моделиране, но и други предмети ще включат теми, свързани с изкуствения интелект. „Ще разработим собствен модел за образователната система, така че учителите и учениците да могат да го използват. Важно е изкуственият интелект да се ползва за формиране на умения, а не във вреда на тяхното развитие“, допълни министърът.

Вълчев подчерта, че целта е да се подготвят не само ползватели, а и създатели на технологии. „Трябва да подобрим резултатите по математика и природни науки, да възродим школите по математика и олимпийските отбори. Стартирахме програма за инвестиции в тези школи, защото много от преподавателите, които подготвят най-добрите ученици, се пенсионират“, каза той.

Министърът добави, че България има потенциал да се превърне в център за развитие на изкуствения интелект, ако успее да подготви повече деца с умения за програмиране и създаване на технологии. „Това го правят най-вече IT-гимназиите и математическите гимназии. Ако успеем да създадем добра екосистема и да привлечем младите хора да останат у нас, България може да бъде сред лидерите в тази област“, заяви Красимир Вълчев.