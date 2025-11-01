Има нужда да ограничим използването на мобилни телефони не само в училище, но и у дома, според министъра на образованието

Имаме нужда да ограничим използването на мобилни телефони не само в училище, но и у дома – това е въпрос на здраве, възпитание и духовност, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Нова Загора, където днес, в Деня на народните будители, бе открит паметник на Стоян Омарчевски.

Министърът коментира, че в подготвения законопроект за промени в образователната система са включени над 20 предложения, сред които и разширяване на забраната за използване на телефони в училище. „В момента вече има забрана за ползване на телефони в учебните часове, но тя ще обхване и междучасията, както и всички други дейности, провеждани в училищата“, каза Вълчев.

Той подчерта, че проблемът не се изчерпва с училищната среда. „Дори да ги забраним в училище, децата прекарват часове пред екраните у дома – и то най-често за необразователни цели. Това време има своята цена – пропуснато време за учене, спорт и развитие на умения“, отбеляза министърът и предупреди, че прекомерното стоене пред екрани има доказано вредно въздействие. „Уврежда мозъка, концентрацията, зрението, пречи на развитието на когнитивни и социални умения. Освен това съдържанието в социалните мрежи често е нарочно пристрастяващо и води до зависимости“, посочи той.

Вълчев призова родителите да ограничат използването на телефони у дома. „Едно от най-важните неща, които могат да направят, е да дадат книга на децата, да ги заведат в музей, а не в мол. Иначе ги възпитаваме в консуматорска култура. В Деня на народните будители трябва да говорим за духовност и ценности“, заяви той и съобщи, че на 20 ноември ще се проведе дискусия по темата за социалните мрежи и въздействието им върху децата.

На журналистически въпрос относно въвеждане на вероучението министърът уточни, че то не е задължително никъде в Европа, но България планира да разшири достъпа до предмета. „Религия има в българското образование от 1997 г. и ние предлагаме тя да бъде достъпна във всички училища. Освен това ще въведем нов учебен предмет – "Добродетели", който ще възпитава децата в етични норми и човешки ценности. Религиозното обучение ще бъде един от алтернативните пътища за постигане на това възпитание“, обясни Вълчев.

Той допълни, че училището, родителите и църквата трябва да обединят усилия в тази посока. „Българските учители възпитават в национално самосъзнание, но ние трябва да възпитаваме децата и като добри хора, и като граждани. Това е основната мисия на образованието“, заяви министър Красимир Вълчев.