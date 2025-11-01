Българската асоциация на електротехниката и електрониката се обяви против увеличението на осигуровки и данъци в проектобюджета за 2026 г.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) изрази в официално писмо до Министерския съвет и Министерство на финансите позиция против увеличението на осигурителните вноски и някои данъци в проектобюджета за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на асоциацията.

От организацията заявяват, че подкрепят позицията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за необходимост от дисциплиниране на публичните финанси и ограничаване на неефективните разходи на държавата.

Според БАСЕЛ заложеното ударно увеличение на осигуровките на практика ще покрие раздутите разходи за заплати на държавните служители в електроенергетиката, като ефективният бизнес ще "издържа" неефективната администрация. Това, според организацията, представлява удар срещу българския бизнес, стимулира сивата икономика и възпира новите инвестиции.

"Електроиндустрията е най-големият секторен износител в България. Тя създава значителна добавена стойност и високотехнологични работни места. Въпреки това предприятията от тази индустрия ежедневно се сблъскват с последствията от разрастващата се администрация, непредвидимата нормативна среда и увеличаващата се осигурителна тежест", заявява д-р инж. Димитър Белелиев, Председател на УС на БАСЕЛ.

Организацията апелира за диалог между държавата, бизнеса и социалните партньори, като подчертава, че устойчивият растеж на България може да бъде постигнат единствено чрез ефективност, инвестиции и подкрепа за производствения сектор.

БТА припомня, че по-рано през седмицата Съветът за съвместно управление (ССУ) постигна съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет. Трите бюджета предстои да бъдат разгледани от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъдат внесени вероятно следващата седмица в парламента.