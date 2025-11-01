Книги с послания разменяха младежи за Деня на народните будители в Русе

Книги с послания си разменяха русенци за Деня на народните будители на централния площад „Свобода“ в крайдунавския град. Инициативата „Книга за книга“ беше организирана от Младежкия парламент към Общинския младежки дом в Русе.

„Идеята ни е литературата да достигне до повече хора, да насърчим любовта към четенето и обмена на знания между тях“, сподели за БТА доброволецът от Младежкия парламент Теодора Богданова.

Всеки желаещ можеше да донесе своя книга и да вземе друга, оставена от читател. Условието беше книгите да са добре запазени и издадени след 2000 година. Във всяко издание участниците оставяха лично послание – няколко думи от сърце за следващия читател.

На специална дъска посетителите можеха да споделят и кой е техният съвременен будител.