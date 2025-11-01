Георги Минчев и Емил Попов са тазгодишните носители на Националната награда за скулптура „Иван Лазаров“

Георги Минчев и Емил Попов са тазгодишните носители на Националната награда за скулптура на името на акад. Иван Лазаров. Двамата бяха отличени със статуетка на Пимен Зографски, диплом и парична премия от 4500 лв. на официална церемония в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил.

Кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов приветства гостите и отбеляза, че „гръбнакът на съвременните будители са хората на изкуството“.

„В днешния ден като присъстваме между картините на Майстора и до творбата на Иван Лазаров се надява, че по неведом начин те неотклонно ще бъдат винаги с нас, защото в нашата младост тяхното кредо беше основно“, каза по време на церемонията Емил Попов. По думите му, за да бъде изкуството общочовешко, то най-напред трябва да бъде национално. Той допълни, че осъзнавайки колко талантливи хора работят в България, „със сигурност неколцина трябва също да бъдат наградени“.

„Според мен в думата номинация не се съдържа думата класация. Номинацията е нещо фино, нещо което е подчинено на едни невидими фактори“, посочи Попов и благодари на тези, „които са преценили, че името му може да бъде поставено на най-високото място за скулптура в България“, каза още скулпторът.

Георги Минчев сподели, че по пътя към Кюстендил е размишлявал дали трудът му има смисъл. „Дали има смисъл. На кого му трябва това нещо. За кого е направено. На кого ще свърши някаква работа. Абсурдният отговор според мен е, че изкуството и скулптурата имат положителен знак. Имат положителна стойност“, каза Минчев. По думите му „очите, които са видели творбите и са ги направили обществено достояние, най-вероятно намират сила да се изправят духовно и да потърсят пътища за бъдещо развитие“.

Председателят на Съюза на българските художници Любен Генов подчерта, че Георги Минчев е творец, характерен с монументални абстрактни пластики от метал и камък, реализирани в цял свят. Повод за номинацията му е монументалната скулптура, поставена пред входа на Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново.

Номинацията на Емил Попов е за цялостното му творчество. Той е един от водещите професори в Националната художествена академия и е дал път на няколко поколения съвременни скулптори. Сред най-новите му реализации се откроява скулптурна композиция в памет на св. Иван Рилски в с. Скрино.

По време на церемонията бе открита и изложба на миналогодишния носител на наградата – Снежана Симеонова. Тази година номинираните бяха Георги Минчев, Емил Попов, Камен Цветков, Павел Койчев и Павлин Радевски.

Националната награда за скулптура е израз на подкрепа към българските творци, признание за техния труд и принос към националната култура. Тя се връчва за значимо авторско присъствие и творчески постижения в областта на скулптурата и има за цел да стимулира развитието на съвременната българска пластична култура.