С тържествен общоградски ритуал пред паметника на митрополит Методий Кусев в Стара Загора бе отбелязан Денят на народните будители

Денят на народните будители в Стара Загора бе отбелязан с тържествен общоградски ритуал пред паметника на митрополит Методий Кусев.

Събитието започна с водосвет, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан и свещеници от Старозагорската епархия.

В своето тържествено слово митрополит Киприан посочи, че нашите празници са изпълнени със светлина и надежда. „Вярата, обичта към Отечеството и силата на българското сърце са основите на нашия дух, който е дарен от Бога. В съхранение със свято упование от нашите предци, за да има България, родна реч и славна история. Днес се прекланяме към всички, носили вяра, просвещение и мъдрост. На тях, приели стихията на духа, проправяли пътеки в ума и душата на родните ни братя и сестри и държали нашия народ буден. Имената им са много, но сърцата им бият с един ритъм – защитавали един дух и една вяра. Родината ни ще пребъде, когато тачим тяхната свята памет“, каза митрополит Киприан.

„На този празник се прекланяме пред съвременните будители – книжовници, творци на изкуството и науката, всички труженици на духовността и просветата. Тъкмо те проправят път през настоящия ни делник. Народът ни е богат с душите, имащи очи за вечност и памет за родолюбие. Молитвите на православната ни църква са за тях и за всички, продължаващи делото на предците ни, завещаващи безсмъртна духовност и вяра, която е живецът на българското сърце“, посочи още Старозагорският митрополит Киприан.

Към присъстващите се обърна и зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев, който подчерта значението на всички, събудили духа на България: „Онези, които с перо и слово, със знания и умения ни показаха светли бъднини. Те ни завещаха, че свободата се ражда първо в ума, а знанието и бъдещето – в училище. Тяхното дело озарява пътя ни и до днес. Днес повече от всякога имаме нужда от новите будители – онези с отворени умове и смели сърца, които градят мостове, а не стени. Народ без будители е народ без душа, и затова трябва да знаем и помним“, каза Радостин Танев.

Събитието продължи с рецитал на възпитаници на театрална трупа „Малки актьори“ към Основно училище „Кирил Христов“ в Стара Загора, които трогнаха присъстващите със стихове за Христо Ботев, Иван Вазов, Паисий Хилендарски и други народни будители.

На общоградския ритуал присъстваха общински съветници, представители на народни читалища и граждани, които поднесоха венци и цветя пред паметника на митрополит Методий Кусев.