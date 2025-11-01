Руската гимнастичка Лала Крамаренко обяви, че ще продължи професионалната си кариера

Европейската шампионка отборно по художествена гимнастика за 2021 година Лала Крамаренко възнамерява да продължи професионалната си кариера. Тя обяви това в YouTube канала "Елементът на Батиршина".

През февруари Крамаренко заяви пред ТАСС, че може да се оттегли от гимнастиката поради операция. Преди това, в интервю в YouTube канала на журналистката Надежда Стрелец, бившата старши треньорка на руския национален отбор Ирина Винер оцени негативно резултатите от операцията на коляното, която гимнастичката претърпя през лятото на 2024 година.

"Искам да обявя във вашата програма, че официално се завръщам към спорта", каза Крамаренко.

20-годишната рускиня е и трикратна шампионка на Световното първенство за девойки през 2019 година, проведено в Москва.