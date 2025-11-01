Ремонтираната българска църква "Св. Иван Рилски" бе осветена в Истанбул в присъствието на Вселенския патриарх и гости от България

Денят на народните будители събра в българската Екзархия в Истанбул стотици хора - цариградските българи, гости от България и Турция. Изнесена бе Света литургия за освещаване на екзархийската църква “Свети Иван Рилски”, която през това лято бе изцяло ремонтирана и обновена. Близо 150 души изпълниха църквата до краен предел.

По покана на църковното настоятелство към Фондацията на българските църкви в Истанбул гост на Светата литургия бе Негово Светейшество Вселенският патриарх Вартоломей, който бе на архиерейския трон.

Сред официалните гости на литургията бяха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание Тошко Йорданов, които пристигнаха от България специално за събитието, както и генералните консули на България в Истанбул и Одрин - Васил Вълчев и Радослава Кафеджийска, общността на българите в Истанбул, начело с председателя на църковното настоятелство архонт Димитри Йотев, спомоществователи и дарители на църквата от Истанбул и България.

Светата литургия изнесе свещеникът на българските църкви в Истанбул архимандрит Харалампий Ничев. Тя продължи близо два часа и бе много тържествена. Прочетена бе Господнята молитва “Отче наш” от Вселенския патриарх. Изпълненията на Църковния хор при българската Екзархия, ръководен от Киряко Лязе, съпроводиха литургията.

Негово Светейшество Вселенският патриарх Вартоломей Първи се обърна към множеството с вълнуващо слово. Той благодари на църковното настоятелство към Фондацията на българските църкви в Истанбул за днешната покана, посочвайки, че винаги откликва с обич и уважение.

В словото си Вартоломей специално подчерта, че през декември т.г. предстои официално посещение в Истанбул на делегация начело с Патриарха на България Даниил, когото нарече ”идващ като ангел на мира, носещ посланието на искрена любов и преданост на дъщерната Българска църква към своята майка Светата Велика Христова църква“. Вселенският патриарх подчерта, че отсега се готвят за това посещение, чиято кулминацията ще бъде във Вселенската патриаршия.

Поднесени бяха ценни дарове, сред които икона на небесния застъпник и всебългарски покровител преп. Свети Йоан Рилски, чието име носи екзархийската църква. Бяха отправени поздравителни адреси и поднесени плакети на личности, допринесли за ремонта и обновяването на църквата.

В словото си Архимандрит Ничев подчерта приноса на църковното настоятелство, както и на десетки дарители и спомоществователи от България и Турция за ремонта и поддържането на църквата и на Екзархийския дом.

След литургията лично Вселенският патриарх, потапяйки метличка в светената вода, я разпръсна над главите на присъстващите, които образуваха дълга опашка, за да целунат ръка на Негово Светейшество.

Министър Борислав Гуцанов сподели пред БТА, че “няма как човек да не изпитва чувства на родолюбие и гордост, когато Денят на народните будители се съчетава и с освещаването на българската църква в прекрасния Екзархийски дом на България в сърцето на космополитния Истанбул".

"Да почувстваш как се възражда една църква и колко много хора има от нашите сънародници тук, е така зареждащо и вълнуващо, нещо, което рядко се среща другаде. Всички тук са представители на Майка България. По никакъв начин не бива да забравяме България и винаги да се грижим за нея, независимо къде се намираме. Такъв пример ни дават и нашите сънародници от българската общност в Истанбул. Много съм впечатлен от днешната църковна служба и най-вече от сплотеността и задружността на цариградските българи, от тяхната грижа за опазване на българщината за поколенията“, каза министър Борислав Гуцанов.

Председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание Тошко Йорданов посочи, че поводът е прекрасен.

"След ремонта българската църква "Свети Иван Рилски" в Екзархията сияе и ни кара наистина да се гордеем с това великолепно културно-историческо наследство, което България притежава тук. Самият факт, че продължаваме да празнуваме този празник показва, че ние българите сме достоен народ, защото не забравяме тези, които са ни извадили от огромния мрак на османското владичество", каза Тошко Йорданов и допълни, че се чувства прекрасно и се гордее сред сънародниците си тук, които са "достойни наследници и последователи на българщината в един космополитен град като Истанбул“.

Екзархийската църква "Свети Иван Рилски", която е на повече от един век, бе ремонтирана и обновена по инициатива на църковното настоятелство на истанбулските българи. Реставрирани са иконите и други ценни реликви.

С усилията на свещеника на българските църкви Архимандрит Харалампий Ничев е била обновена и обогатена с нови реликви църковната утвар и има нови места за сядане на миряните, казаха за БТА от църковното настоятелство.

Църквата "Свети Иван Рилски" е свързана с централната сграда на Екзархията, която е купена през 1907 г. В нея се изнасят църковни служби, празнуват се християнските празници, събират се българите от общността и други християни.

Денят на народните будители в Истанбул продължи с конференция по повод 155 години Българска екзархия и 80 години автокефалия (независимост) на Българската православна църква.

Конференцията се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София с участието председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание Тошко Йорданов, доцент Боряна Бужашка и други представители на академичните среди от България.