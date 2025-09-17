ЕС и Индонезия ще подпишат споразумение за свободна търговия следващата седмица в Бали, обяви индонезийският икономически министър

Европейският съюз и Индонезия са финализирали работата по търговското споразумение за свободна търговия, като се очаква то да бъде подписано следващата седмица на остров Бали, заяви днес координиращият министър по икономическите въпроси на Индонезия Аирланга Хартарто, цитиран от Ройтерс. По думите му официалното сключване на споразумението ще се състои на 23 септември.

"Планираме да подпишем (споразумението) в Бали", каза Аирланга. Вчера в. "Файненшъл таймс" съобщи, че еврокомисарят по търговията Марош Шефчович ще пътува до Индонезия за да присъства на подписването.

Търговското представителство на ЕС в Индонезия не отговори на искането на Ройтерс за коментар.

Митата в САЩ върху вноса на стоки от ЕС и Индонезия засилиха преговорите между Брюксел и Джакарта, припомня Ройтерс.

Съгласно търговското споразумение Индонезия ще се възползва от нулеви мита за 80 на сто от своите стоки за ЕС, както и премахване на нетарифни бариери пред търговията, което ще увеличи достъпа на страната до европейския пазар за селскостопанските и промишлените стоки, съобщиха индонезийски представители.

Джакарта също изрази надежда, че ЕС би могъл да ускори процеса по ратифицирането след подписването на споразумението. Преговорите по него продължиха девет години. Очаква се то да влезе в сила до края на 2026 г. или през 2027 година.

През юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е постигнат политически напредък по ново споразумение за свободна търговия между ЕС и Индонезия.

Двустранната търговия между Брюксел и Джакарта през миналата година е възлизала на 30,1 милиарда долара, като Индонезия е отчела търговски излишък от 4,5 милиарда долара, според индонезийски данни. ЕС е петият по големина търговски партньор на Индонезия.

Основният износ на Индонезия за ЕС включва палмово масло, обувки и текстилни продукти.