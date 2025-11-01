Ученици от бяха отличени за участието си в конкурс, посветен на издирването на цитати, мисли и откъси за град Самоков

В градския парк „Крайискърец“ в Самоков бяха наградени ученици, участвали в конкурса „Самоков – думи, които оставят следа“, посветен на 1 ноември – Деня на народните будители. Участниците имаха за задача да открият цитати, мисли и откъси, посветени на Самоков – както от самоковски автори, така и от други личности, писали за града. Конкурсът беше организиран от Регионалния съвет за развитие на Самоков (РСРС).

Председателят на съвета Сотир Немов и членове на РСРС връчиха грамоти на участниците, а най-добре представилите се получиха и ваучери. Първо място зае Моника Пириева от Професионалната техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“.

Сотир Немов подчерта, че мисията на РСРС е „да събужда младите“, и изтъкна, че именно децата са днешните будители на Самоков. По думите му българите честват един прекрасен празник, а на нас като народ е дадена възможността да бъдем будители. Събраните мисли и цитати бяха монтирани върху пейки в градския парк – общо над 100 на брой. Радослав Христов от съвета също поздрави учениците, като отбеляза, че благодарение на тях гражданите на Самоков ще могат да прочетат вдъхновяващи думи и послания.

По случай празника ръководството, колективът и ученическият съвет на Професионалната техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ отличиха преподавателя по български език и литература Даниел Василев за неговия принос към българския дух и просветата. Василев благодари за признанието и сподели, че учениците са стимулът, който го вдъхновява всеки ден. Той добави, че учителите трябва да възпитават у младите хора ценности и родолюбие и да почитат дни като този, предавайки паметта за великите книжовници.