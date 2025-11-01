Всички вие тук, в Бесарабия, сте будители – съхранили сте българския дух през вековете, каза зам.-министърът на културата на България Ашот Казарян

Всички вие тук, в Бесарабия, сте будители – съхранили сте българското през вековете, каза заместник-министърът на културата на България Ашот Казарян на тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса.

Тържеството е част от програмата за Седмицата на българската култура в Одеса и областта.

Заместник-министърът се обърна към гостите и представителите на българската общност с думите: „Скъпи колеги, уважаеми представители на българската общност, приятели, за мен е голяма чест да бъда сред вас в този празничен ден. Днес честваме Деня на народните будители – хората, учителите, просветителите, революционерите, които са се посветили на делото да съхранят българския дух. Слава Богу, че днес имаме възможност да продължим тяхното дело“.

Казарян подчерта, че будителите на съвремието са хората на културата, просветата и изкуството – преподаватели, читалищни дейци, фолклорни изпълнители и артисти, които пазят духовността и българската идентичност.

„Вашата работа е продължение на делото на възрожденците. Вие сте съвременните будители на Бесарабия“, каза още той.

Представителят на Министерството на културата благодари и на украинските власти за подкрепата, която оказват на българската общност: „Благодаря на всички представители на украинските институции, които разбират и подкрепят развитието на българската култура тук. Читалищата, училищата, гимназиите, библиотеките – всички те продължават да функционират и да съхраняват духовните и историческите връзки между България и Украйна“.

Заместник-министърът припомни, че паметници като тези на генерал Иван Инзов, на генерал Колев и на българските опълченци са от особено значение за българската история и присъствието ѝ в Бесарабия.

В заключение Ашот Казарян поздрави присъстващите от свое име и от името на министъра на културата Найден Тодоров: „Честит празник! Пожелавам ви здраве, мир и сили да продължавате да пазите българския дух“.

По време на церемонията заместник-министърът на културата връчи грамоти на редица културни дейци за приноса им към развитието и популяризирането на българската култура и изкуство по повод Деня на народните будители.