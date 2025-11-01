Община Ковачевци спечели проект за близо 260 хил. лв., свързан със зелена енергия и електромобилност

Община Ковачевци ще реализира проект на стойност 259 900 лева, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи пред журналисти кметът Васил Станимиров.

Средствата са предназначени за инсталиране на фотоволтаична система в съществуващи социални услуги - делегирана държавна дейност. С тях ще бъде закупен още електрически автомобил, както и ще бъде изградена зарядна станция.

Фотоволтаичните панели ще бъдат поставени на покрива на дома за възрастни хора в село Сирищник, както и на паркинга към сградата.

Проектът е одобрен от Министерството на труда и социалната политика.

„С инсталирането на фотоволтаична система ще намалим значително разходите за електроенергия, а с електрическия автомобил ще спестим средства от гориво. Това означава по-ефективно използване на публичния ресурс в полза на хората“, заяви кметът Станимиров. По думите му целта на проекта е да се намалят текущите разходи по поддръжката на сградите, в които се предоставят социални услуги, и да се насърчат устойчиви практики в местното управление.

Кметът на Ковачевци допълни, че Общината е кандидатствала и с още два проекта, чието финансиране се очаква до края на годината.