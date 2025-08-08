Вносът на руски суровини в ЕС, САЩ и Индия продължава въпреки войната в Украйна, според анализ на Ройтерс

Три години и половина след началото на руската инвазия в Украйна САЩ, Европейският съюз и Индия продължават да внасят стратегически суровини от Русия, показва анализ на Ройтерс. Вносът варира от втечнен природен газ до обогатен уран. Данните разкриват значителни различия в подхода на страните спрямо търговията с Москва. През тази седмица Индия разкритикува двойните стандарти на Запада, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си заради рязкото увеличение на индийските покупки на руски суров петрол. Тръмп наложи допълнителни мита от 25 на сто на Индия заради петролните ѝ сделки с Русия. Ето какво показва анализа на Ройтерс на търговските отношения между ЕС, САЩ и Индия и Русия.

Вносът на ЕС от Русия

Според Евростат вносът от Русия в ЕС е намалял с 86 процента между първото тримесечие на 2022 г. и първото тримесечие на 2025 г., достигайки 8,74 млрд. евро. Въпреки това няколко ключови сектора остават зависими от руски суровини. Русия все още покрива около 17 процента от потреблението в ЕС (в сравнение с 48 процента през 2021 г.), доставян чрез газопровода "Турски поток" и доставки на втечнен природен газ. Делът на Русия във вноса на петрол в ЕС за същия период е спаднал от 28,74 процента на 2,01 процента. Русия остава най-големият доставчик на торове за ЕС, като делът ѝ е 25,62 процента. През май Европейският парламент гласува в подкрепа на въвеждането на наказателни мита за този сектор. При желязото и стоманата се отчита спад от 18,28 процента през 2021 г. до 7,71 процента през 2025 г.

Вносът на САЩ от Русия

САЩ също значително са ограничили вноса от Русия – от 14,14 млрд. долара през 2021 г. до 2,5 млрд. долара през първата половина на 2025 г. Няколко руски продукта обаче продължават да се внасят. Импортирани са например торове за 1,27 млрд. долара през миналата година (ръст спрямо 1,14 млрд. през 2021 г.) Що се отнася до обогатения уран и плутоний, през 2024 г. вносът им е за 624 млн. долара. Използван в автомобилната индустрия, паладият също е в списъка, като през 2024 г. е отчетен внос на стойност 878 млн. долара (спад от 1,59 млрд. през 2021 г.).

Вносът на Индия от Русия

За разлика от Запада, Индия значително е увеличила търговията си с Русия, като вносът е нараснал от 8,25 млрд. долара през 2021 г. до 65,7 млрд. долара през 2024 г. При суровия петрол има ръст от 2,31 млрд. до 52,2 млрд. долара. Също силно нарастване има при въглищата и въглищните продукти: от 1,12 млрд. до 3,5 млрд. долара. Още по-сериозно увеличение се регистрира при торовете - от 483 млн. долара до 1,67 млрд. долара.

Политически контекст

Напрежението се засилва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни мита от 25 на сто на Индия заради покупките ѝ на руски петрол, като индийските власти обвиниха Вашингтон в двойни стандарти. Търговията със стратегически суровини от Русия остава деликатен геополитически въпрос, който поставя под съмнение ефективността на санкционната политика, особено когато се вземат предвид разминаванията в поведението на отделни страни, заключава Ройтерс.