Подробно търсене

Швеция планира да възобнови добива на уран от 2026 година, заяви министърът на околната среда

Марин Милков
Швеция планира да възобнови добива на уран от 2026 година, заяви министърът на околната среда
Швеция планира да възобнови добива на уран от 2026 година, заяви министърът на околната среда
Снимка: AP/Ross D. Franklin
Стокхолм,  
27.08.2025 19:48
 (БТА)

Шведското правителство има планове да разреши отново добива на уран в страната, за да отговори на нарастващото търсене на критични суровини и да намали зависимостта от вноса им. Това съобщи министърът на околната среда и климата Ромина Пурмоктари, цитирана от Франс прес.

Добивът на уран в Швеция бе забранен през 2018 г. заради екологични и икономически причини – рискове от замърсяване на водните ресурси и радиоактивност, както и прекомерни разходи при наличието на достъп до световния пазар. Настоящото правителство постави въпроса отново на дневен ред.

По данни на Геоложката служба на Швеция (SGU) запасите от уран в страната възлизат на около 27 процента от ресурсите в Европа.

"Предвид ситуацията (проблемите) със сигурността, в която се намират Швеция и Европа, е важно да увеличим степента си на самостоятелно снабдяване на критични суровини, включително на уран и други метали", заяви Ромина Пурмоктари.

Не искаме да зависим от държави, които са диктатури, каза тя допълвайки, че се гордее, "че сега вдигаме забраната за добив на уран" в Швеция.

Очаква се законопроектът да влезе в сила на 1 януари 2026 г., тъй като правителството има мнозинство в парламента (Риксдаг). В момента Швеция внася уран от Канада, Австралия, Казахстан и Намибия, сочат правителствени данни.

Скандинавската страна разчита на ядрената енергия, за да задоволи търсенето на електроенергия, което ще се очаква да достигне около 300 тераватчаса (TWh) до 2045 г., според правителствени оценки.

От Шведското дружество за опазване на природата (Naturskyddsföreningen) предупреждават, че добивът на уран може да увреди почвата, водата и биоразнообразието и да доведе до загуба на ценни земеделски земи. Организацията напомня също, че правителството планира да лиши провинциите от правото им на вето, което досега позволяваше на регионалните власти да блокират проучвания и добив на уран.

/БП/

Свързани новини

08.08.2025 07:00

Вносът на руски суровини в ЕС, САЩ и Индия продължава въпреки войната в Украйна, според анализ на Ройтерс

Три години и половина след началото на руската инвазия в Украйна САЩ, Европейският съюз и Индия продължават да внасят стратегически суровини от Русия, показва анализ на Ройтерс. Вносът варира от втечнен природен газ до обогатен уран. Данните
30.07.2025 17:52

"Росатом" открива пилотно съоръжение за преработка на уран в Танзания

Дъщерно дружество на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" е открило пилотно съоръжение за преработка на уран като част от проекта "Мкуджу Ривър" (Mkuju River) в Южна Танзания. Това съобщи днес руската компания, цитирана от Ройтерс. Построено
16.06.2025 15:47

ЕС няма да предлага на този етап мерки за ограничаване на зависимостта от руско ядрено гориво

Европейската комисия (ЕК) няма да предлага мерки за ограничаване на зависимостта на ЕС от руско ядрено гориво тази седмица наред с предложенията си за забрана на руския газ. Това заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от
06.02.2025 07:00

Редкоземните минерали на Украйна, за които Тръмп поиска "гаранции" в замяна на американска помощ

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е готова да приеме "инвестиции от американски компании" по отношение на местните редкоземни минерали, до които президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска достъп в замяна на американска
03.02.2025 07:00

Възраждането на ядрената енергетика поставя урана в центъра на вниманието, сочи анализ на Ройтерс

Суровина от критично значение ли е уранът? Не и според Американското геоложко дружество (USGS), което го извади от списъка си със суровини от критично значение през 2022 г., се посочва в анализ на Ройтерс. Администрацията на президента на САЩ Доналд
09.08.2023 16:28

Швеция планира да утрои производството си на ядрена енергия, изграждайки най-малко 10 нови реактора до 2045 г.

Швеция трябва да утрои капацитета на ядрената си енергия през идните няколко десетилетия, за да отговори на скока в търсенето на електроенергия. Според оценки на шведското правителство най-малко 10 нови конвенционални ядрени реактора трябва да бъдат

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:29 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация