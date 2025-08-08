Подробно търсене

Бразилия извика американския шарже д'афер, за да протестира срещу публикация в "Екс", насочена срещу бразилски съдия

Асен Георгиев
Поддръжници на Болсонаро протестират против поставянето му под домашен арест. Снимка: АП/Luis Nova.
08.08.2025 17:45
 (БТА)

Бразилското правителство е изразило пред посолството на САЩ "дълбокото си възмущение" от публикация в социалните мрежи, насочена срещу съдия Алишандри де Мораис, отговарящ за процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Франс прес, като се позовава на свой източник от бразилското външно министерство.

Министерството е извикало американския шарже д'афер Габриел Ескобар, след като вчера посолството публикува пост в "Екс", че Вашингтон "следи отблизо ситуацията" около съдия Де Мораис.

В него той е определен като "архитект на цензурата и преследването" на бразилския експрезидент Жаир Болсонаро.

 

/ДИ/

