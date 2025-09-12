Подробно търсене

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Валерия Динкова
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро. Снимка: AP Photo/Luis Nova
Бразилия,  
12.09.2025 01:28
 (БТА)

Петчленен състав на Върховния съд на Бразилия осъди бившия президент Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор в процес за заговор за преврат заради опит аму да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.

По-рано снощи мнозинството от състава на Върховния съд призна Болсонаро за виновен.  

С постановената присъда той става първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията.

Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

/ВД/

