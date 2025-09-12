Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

site.btaБразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор
Петчленен състав на Върховния съд на Бразилия осъди бившия президент Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор в процес за заговор за преврат заради опит аму да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.
По-рано снощи мнозинството от състава на Върховния съд призна Болсонаро за виновен.
С постановената присъда той става първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията.
Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

