Десетки хиляди излязоха на протести в Бразилия срещу законопроект, който може да даде амнистия на Болсонаро

Асен Георгиев
Протест в Рио де Жанейро, на плаката пише "Главен враг на народа". Снимка: АП/Silvia Izquierdo.
Бразилия,  
22.09.2025 05:40
 (БТА)

Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на бразилски градове, за да се противопоставят на предложения закон, засилващ имунитета на депутатите, от който би могъл да се възползва бившият президент Жаир Болсонаро, предадоха Франс прес и ДПА.

На 11 септември 70-годишният Болсонаро беше осъден на повече от 27 години затвор за опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г.

Според оценки, публикувани от местните медии, над 40 000 души участваха в протестите в големите градове Сао Пауло и Рио де Жанейро.

В демонстрацията на плажа Копакабана в Рио се включиха и известните бразилски музиканти Каетано Велозо, Жилберто Жил и Чико Буарке.

Бившият десен президент в момента е под домашен арест. Неговият екип от адвокати обяви, че ще обжалва присъдата. В същото време поддръжниците на Болсонаро в парламента настояват за ускоряване на приемането на закона, от който биха могли да се възползват той и неговите съюзници.

 На 8 януари 2023 г. поддръжници на Болсонаро щурмуваха Конгреса, Върховния федерален съд и президентския дворец в Бразилия. Въпреки че бившият президент беше в САЩ на този ден, Върховният федерален съд на Бразилия го обвини косвено за събитията. Адвокатите му отрекоха обвиненията.

Крайнодесният бивш президент в момента е под домашен арест. Неговият екип от адвокати обяви планове да обжалва присъдата му.

Бразилия остава дълбоко разделена между поддръжниците на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва и привържениците на десния му предшественик Болсонаро. Някои считат съдебния процес за политически мотивиран, докато други го виждат като демонстрация на институционална сила. 

Експерти предупредиха, че седмиците след присъдата на Болсонаро могат да бъдат белязани от протести.

/АГ/

