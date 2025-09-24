Защитата на Жаир Болсонаро внесе в съда иск за освобождаването му от домашен арест

Адвокатите на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро тази вечер заявиха, че са внесли в съда иск за освобождаването му от домашен арест, предаде Ройтерс.

Защитата на бившия държавен глава отбеляза, че срещу него няма повдигнато обвинение в рамките на разследването, по което бе задържан миналия месец.

През юли Върховният съд разпореди Болсонаро да носи електронна гривна за проследяване и му забрани използва социални мрежи и да се среща с други разследвани лица. "Си Ен Ен Бразилия" тогава съобщи, че тези ограничения налагат заради опасенията, че Болсонаро може да се укрие в САЩ. Той обаче отказа да изпълнява съдебните разпореждания, заради което през август му беше наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

По-рано този месец Болсонаро бе осъден на на 27 години и 3 месеца затвор по обвинения в заговор за преврат, целящ да запази властта му след загубата му на изборите през 2022 г.

Американският президент Доналд Тръмп нарече делото срещу Болсонаро "лов на вещици" и заплаши да въведе високи мита за вноса на стоки от Бразилия, както и да наложи санкции срещу бразилски държавни служители.

Срещу бившия бразилски президент се води и разследване по подозрение, че е подтикнал Тръмп да се намеси. В понеделник срещу един от синовете на Болсонаро бе повдигнато обвинение за възпрепятстване на процеса по обвиненията в заговор срещу баща му. Срещу самия Болсонаро обаче все още не е заведено дело по това обвинение.

"Без заведено наказателно дело ограничителните мерки се превръщат в самоцел и не могат да бъдат правно обосновани", написа в социалната мрежа "Екс" един от адвокатите на Болсонаро.