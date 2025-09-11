Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон

Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", за да помогне на Полша при защитата на въздушното ѝ пространство, което тази седмица бе нарушено от дронове , заяви в "Екс" френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"Сигурността на европейския континент е нашия върховен приоритет. Няма да се поддадем на засилващото се сплашване от страна на Русия", подчерта Макрон.

По-рано говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Берлин ще засили ангажиментите си по отношение на източния фланг на НАТО, след като Полша съобщи, че е свалила руски дронове над своето въздушно пространство, предаде ДПА. Германската армия, Бундесверът, ще "разшири и засили" наблюдението на небето над Полша, добави Корнелиус.

Тези мерки се предприемат, след като Варшава регистрира 19 нарушения на въздушното си пространство от руски дронове във вторник вечерта и вчера, което предизвика международно осъждане и подкрепа за Полша от страна на нейните съюзници от ЕС и НАТО.

Русия отрече да носи отговорност за инцидента.

Вече два изтребителя "Юрофайтър" на германската армия извършват полети над Полша. Изтребителите излитат от база край северния германски град Рощок и се предвижда броят им да бъде удвоен, обяви днес германското министерство на отбраната.

Освен това разполагането, което преди беше планирано само до 30 септември, ще бъде удължено, първоначално до 31 декември.

Корнелиус добави, че германското правителство ще засили и подкрепата си за Украйна. Берлин ще работи за това ЕС бързо да приеме "силен 19-ти пакет от санкции", за да окаже допълнителен натиск върху Русия, заяви говорителят.