Подробно търсене

Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон

Асен Георгиев
Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон
Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон
Френски изтребители "Рафал" в небето над Талин. Снимка: АП/Sergei Grits.
11.09.2025 22:07
 (БТА)

Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", за да помогне на Полша при защитата на въздушното ѝ пространство, което тази седмица бе нарушено от дронове , заяви в "Екс" френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"Сигурността на европейския континент е нашия върховен приоритет. Няма да се поддадем на засилващото се сплашване от страна на Русия", подчерта Макрон.

По-рано говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Берлин ще засили ангажиментите си по отношение на източния фланг на НАТО, след като Полша съобщи, че е свалила руски дронове над своето въздушно пространство, предаде ДПА. Германската армия, Бундесверът, ще "разшири и засили" наблюдението на небето над Полша, добави Корнелиус. 

Тези мерки се предприемат, след като Варшава регистрира 19 нарушения на въздушното си пространство от руски дронове във вторник вечерта и вчера, което предизвика международно осъждане и подкрепа за Полша от страна на нейните съюзници от ЕС и НАТО. 

Русия отрече да носи отговорност за инцидента. 

Вече два изтребителя "Юрофайтър" на германската армия извършват полети над Полша. Изтребителите излитат от база край северния германски град Рощок и се предвижда броят им да бъде удвоен, обяви днес германското министерство на отбраната. 

Освен това разполагането, което преди беше планирано само до 30 септември, ще бъде удължено, първоначално до 31 декември. 

Корнелиус добави, че германското правителство ще засили и подкрепата си за Украйна. Берлин ще работи за това ЕС бързо да приеме "силен 19-ти пакет от санкции", за да окаже допълнителен натиск върху Русия, заяви говорителят.

/НВ/

Свързани новини

11.09.2025 21:11

Москва призова Полша да отвори отново границата си с Беларус

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха
11.09.2025 20:57

ПАП: Полша се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана, заяви полският външен министър пред СиЕнЕн

Полша се нуждае от повече средства за защита на въздушното си пространство, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред американския телевизионен канал СиЕнЕн. Изявлението идва след като множество дронове нарушиха полското въздушно пространство по време на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
11.09.2025 19:59

АНП: Нидерландският външен министър извика руския посланик във връзка с дроновете в Полша

Министърът на външните работи Дейвид ван Вел извика за обяснения руския посланик във връзка с руските дронове, преминали вчера през полското въздушно пространство. Част от дроновете бяха свалени от нидерландски изтребители. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
11.09.2025 19:32

Белгия привика руския посланик заради навлизането на дронове над Полша

Белгийското правителство е привикало днес руския посланик заради случая с навлизането на дронове над Полша, съобщиха местни медии. Посланикът е бил запознат с протеста на Белгия срещу нарушаването на въздушното пространство на НАТО, което е било определено като умишлено.
11.09.2025 18:55

Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирието

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, които да бъдат използвани за военни цели, ако Русия откаже да прекрати огъня или да сложи край на войната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Зеленски по време на съвместната му пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб.
11.09.2025 15:28

Латвия затваря въздушното си пространство около руската и беларуската граница

Латвия ще затвори въздушното си пространство на източната си граница с Русия и Беларус за една седмица вследствие от нахлуването на руски дронове в Полша, заяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс днес, цитиран от ДПА. Заповедта за
11.09.2025 14:02

Кремъл заяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс.  Полша,
11.09.2025 13:40

Премиерът Желязков: Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа

Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят
11.09.2025 13:11

Полският президент Карол Навроцки: Атаката с дронове е била опит да се тества способността за реакция на Полша и на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс. Съветът за сигурност на ООН ще проведе
11.09.2025 12:59

Зеленски критикува слабата глобална реакция на нахлуването на руски дронове в Полша

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че масовото нахлуване на руски дронове в Полша е било преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, предаде Укринформ. Той подчерта спешната необходимост от съвместна европейска противовъздушна
11.09.2025 12:42

Мнозинството в ЕП изрази подкрепа за Полша след случая с навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Мнозинството в Европейския парламент изрази днес съпричастност с Полша по повод вчерашния случай с нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство. Дебатът бе включен като извънредна точка в дневния ред на евродепутатите.
11.09.2025 11:49

Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руска дезинформация

Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА. „Разпространяването на
11.09.2025 11:40

Белгия не вижда повод за задействане на чл. 5 от Вашингтонския договор заради руските дронове над Полша

Белгийският министър на външните работи Максим Прево коментира, че не е необходимо задействането на чл. 5 от Вашингтонския договор заради навлизането на руски дронове над Полша. Трябва да избегнем капана на руския президент Владимир Путин, който
11.09.2025 10:18

Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно по повод нарушаването на полското въздушно пространство от Русия

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да разгледа нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:00 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация