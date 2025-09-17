Подробно търсене

ПАП: Премиерът на Полша приветства почти пълното обществено доверие в полската армия

Александър Евстатиев
Полският премиер Доналд Туск. Снимка: ПАП
Варшава,  
17.09.2025 20:40
 (БТА)

Полският премиер Доналд Туск приветства резултатите от скорошно проучване, показващо огромно увеличение на доверието сред поляците към полските въоръжени сили - рекордните 94%, предаде полската новинарска агенция ПАП. 

„Военните и държавата бяха единни в този момент на изпитание. Полша даде пример на целия свят за смелост, отговорност и национална солидарност пред лицето на опасността. Нека не позволяваме на никого да пропилее това. На никого“, заяви Туск в платформата „Екс“, в коментар на резултатите от проучването.

Той цитира резултатите от септемврийско проучване на социологическа агенция IBRiS, проведено за ПАП, в което 93,9% от анкетираните са изразили доверие към полската армия.

IBRiS отбелязва, че това е най-високото ниво на доверие в компетентността на полските военни в 10-годишната история на изследванията на този въпрос от страна на агенцията.

Наблюдава се устойчиво нарастване на доверието към полската армия от 2016 година, когато то беше 69%. През последната година се наблюдава увеличение от 2,2%.

Проучването е проведено на 12 и 13 септември - няколко дни след като полски и други самолети на НАТО свалиха руски дронове, които многократно нарушиха въздушното пространство на Полша по време на една от нощните атаки на Русия срещу Украйна. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и полската новинарска агенция ПАП)

/БЗ/

Свързани новини

17.09.2025 08:10

ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която Полша закупи от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП.
13.09.2025 19:06

Полша вдигна бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като
13.09.2025 15:21

ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
11.09.2025 20:57

ПАП: Полша се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана, заяви полският външен министър пред СиЕнЕн

Полша се нуждае от повече средства за защита на въздушното си пространство, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред американския телевизионен канал СиЕнЕн. Изявлението идва след като множество дронове нарушиха полското въздушно пространство по време на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
04.09.2025 19:59

ПАП: "Коалицията от желаещите" е решена да помогне на Украйна, заяви Доналд Туск

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на "Коалицията на желаещите", че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП.
21.08.2025 20:19

ПАП: Членове на полския кабинет излязоха с официални изявления относно нарушаването на въздушното пространство на страната

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски и министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш реагираха на поредното нарушение на въздушното пространство на страната, като заявиха, че ще подадат дипломатически протестни ноти. Те нарекоха инцидента „руска провокация“, предаде полската новинарска агенция ПАП.

