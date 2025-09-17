ПАП: Премиерът на Полша приветства почти пълното обществено доверие в полската армия

Полският премиер Доналд Туск приветства резултатите от скорошно проучване, показващо огромно увеличение на доверието сред поляците към полските въоръжени сили - рекордните 94%, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Военните и държавата бяха единни в този момент на изпитание. Полша даде пример на целия свят за смелост, отговорност и национална солидарност пред лицето на опасността. Нека не позволяваме на никого да пропилее това. На никого“, заяви Туск в платформата „Екс“, в коментар на резултатите от проучването.

Той цитира резултатите от септемврийско проучване на социологическа агенция IBRiS, проведено за ПАП, в което 93,9% от анкетираните са изразили доверие към полската армия.

IBRiS отбелязва, че това е най-високото ниво на доверие в компетентността на полските военни в 10-годишната история на изследванията на този въпрос от страна на агенцията.

Наблюдава се устойчиво нарастване на доверието към полската армия от 2016 година, когато то беше 69%. През последната година се наблюдава увеличение от 2,2%.

Проучването е проведено на 12 и 13 септември - няколко дни след като полски и други самолети на НАТО свалиха руски дронове, които многократно нарушиха въздушното пространство на Полша по време на една от нощните атаки на Русия срещу Украйна.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и полската новинарска агенция ПАП)