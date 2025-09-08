Подробно търсене

Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус

Иво Тасев
Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус
Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус
Изображение: БТА
Варшава,  
08.09.2025 21:43
 (БТА)

Дрон се разби в царевична нива край полското село Полатиче, близо до границата с Беларус, предаде ДПА, като се позова на прокуратурата.

"Дронът не е бил с прикачени експлозиви, нито е имал някакви надписи на кирилица", заяви говорителка на прокуратурата пред полската новинарска агенция ПАП.

Рано е да се каже дали летателният апарат е военен или е използван от контрабандисти, допълни тя. Няма пострадали при разбиването на дрона.

Миналия месец дрон, първоначално обявен за неидентифициран обект, падна в нива до полското село Осини и се взриви. Тогава полското Министерства на отбраната определи летателния апарат като руски военен дрон и обвини Москва в провокация, припомня ДПА.

 

/ИТ/

Свързани новини

08.09.2025 08:45

Полша откри останки от неизвестен летателен апарат близо до границата с Беларус

Полските гранични служители са съобщили за откриването на останки от неидентифициран летящ обект в село близо до границата с Беларус, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полицията, направено късно снощи. Това е поредният от поредицата подобни
06.09.2025 20:53

Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи частната полска радиостанция Ер Ем Еф Еф Ем

Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна близо до село Майдан-Сиелец в Източна Полша, съобщи днес частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем, цитирано от Ройтерс.
26.08.2025 17:47

Заблуден боен дрон, вероятно украински, експлодира в Естония без да причини жертви, съобщиха властите

Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в съседната на Русия Естония без да причини жертви, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите на тази балтийска държава, която е твърд съюзник на Украйна.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:48 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация