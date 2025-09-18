Полският министър на отбраната пристигна в Киев

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Киев,  
18.09.2025 11:14
 (БТА)
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш днес пристигна на посещение в украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Екс“ на полското Министерство на отбраната.

„Вицепремиерът Владислав Кошиняк-Камиш е на посещение в Киев с делегация от Министерството на националната отбрана и въоръжените сили на Полша“, се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че Кошиняк-Камиш ще обсъди с украинския си колега Денис Шмигал, наред с други теми, военното сътрудничество, по-нататъшната подкрепа за отбраната на Украйна и обстановката в сферата на сигурността в контекста на руската агресия.

Укринформ припомня, че неотдавна полският министър на външните работи Радослав Шикорски предложи страните от НАТО да обмислят създаването на забранена за полети зона над Украйна, за да защитят територията на алианса и гражданите му от руски дронове.

18.09.2025 10:30

Руските сили атакуваха железопътна инфраструктура в Централна Украйна, съобщиха местните власти

Петима души са ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители.
18.09.2025 05:44

Един човек беше убит при украинска атака с дрон срещу Белгородка област, съобщи губернаторът ѝ

Един човек беше убит, а друг ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс.
18.09.2025 01:09

Полска ракета вероятно е ударила къща в Източна Полша по време на нахлуването на руски дронове, заяви полският министър на отбраната

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс.
17.09.2025 20:40

ПАП: Премиерът на Полша приветства почти пълното обществено доверие в полската армия

Полският премиер Доналд Туск приветства резултатите от скорошно проучване, показващо огромно увеличение на доверието сред поляците към полските въоръжени сили - рекордните 94%, предаде полската новинарска агенция ПАП. „Военните и държавата бяха единни в този момент на изпитание. Полша даде пример на целия свят за смелост, отговорност и национална солидарност пред лицето на опасността. Нека не позволяваме на никого да пропилее това. На никого“, заяви Туск в платформата „Екс“, в коментар на резултатите от проучването.
17.09.2025 19:27

Зеленски заяви, че ракети за противовъздушна отбрана ще са част от първите доставки по механизъма на НАТО за купуване на оръжия от САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ, или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.
17.09.2025 19:11

Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор са били членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.
17.09.2025 18:20

САЩ са одобрили първия пакет помощи за Украйна, предоставяни по нов механизъм, потвърди Киев

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс. Киев очаква от САЩ официална информация за първите
17.09.2025 17:38

САЩ направиха първата си вноска във фонда за възстановяване, учреден в рамките на сделката за украинските природни богатства, съобщи Киев

Украйна и Американската международна корпорация за финансиране на развитието обявиха, че САЩ са направили първата вноска от 75 млн. долара за съвместен инвестиционен фонд, който е учреден в рамките на сделката между Вашингтон и Киев за украинските природни богатства, предаде Укринформ.
17.09.2025 16:21

Лавров обвини Киев в опити да саботира политическите усилия на САЩ за решаване на конфликта в Украйна

Киев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС.
17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.
17.09.2025 15:50

Датската министър-председателка заяви, че страната ѝ ще купи прецизни оръжия с голям обсег

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на заплахите, които Русия създава пред Европа, предаде Ройтерс.
17.09.2025 15:45

Тръмп започна историческа държавна визита във Великобритания сред помпозност и протести

Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Ройтерс.
17.09.2025 14:53

Укринформ: Роберта Мецола обяви, че в Киев ще има постоянно представителство на Европейския парламент

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на тази институция в Киев, предаде Укринформ, допълвайки, че тя е обявила това по време на речта си във Върховната рада на Украйна.
17.09.2025 14:48

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат руските банки, енергийните компании и криптовалутите, каза Кая Калас

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.
17.09.2025 14:36

Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга й

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга й Алексей Навални, съобщи ТАСС. "Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.
17.09.2025 14:33

Руски дронове поразиха Кировоградска област, което доведе до спиране на тока и нарушения в жп транспорта, съобщиха украинските власти

Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" областният управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ.
17.09.2025 12:46

Путин изпитва търпимостта ни, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна и предупреди, че ако го направи, това само ще насърчи Владимир Путин "да търси следващата си мишена", предаде ДПА.
17.09.2025 12:34

Председателят на Европейския парламент Мецола ще посети Киев

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес, че ще посети украинската столица Киев, съобщи Укринформ, като се позова на нейна публикация в социалните мрежи."Следваща спирка: Киев", отбелязва малтийката в текст към снимка, на която тя е застанала до украински влак.
17.09.2025 12:23

Белга: Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро

Съединените щати одобриха продажбата на ракети "Сайдуиндър" (AIM-9X Sidewinder) на Белгия в сделка на стойност 280 милиона евро, предаде белгийската агенция Белга, позовавайки се на съобщение на министерството на отбраната на САЩ.
17.09.2025 11:59

Германският канцлер Мерц каза, че случаят с руските дронове над Полша е част от отдавнашна тенденция на саботажи

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния е част от продължаващата отдавна тенденция на саботаж и тестване на търпимостта от страна на президента Владимир Путин, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.
17.09.2025 08:38

Руски дронове удариха Кировоградска област, причинявайки спирания на тока и нарушения в жп транспорта, съобщи Украйна

Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" местният областен управител Андрий Райкович,

