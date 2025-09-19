Подробно търсене

Украйна ще започне да използва стотици системи срещу дронове за париране на руски атаки, каза министърът на отбраната

Десислава Иванова
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал. Снимка: Vadym Sarakhan/АП
Киев,  
19.09.2025 06:14
 (БТА)
Украйна скоро ще започне да използва стотици системи за противодействие на дронове в отговор на масираните руски атака с безпилотни летателни апарати, заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

На обща пресконференция с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш в Киев Шмигал каза, че когато Русия изстреля до 800 безпилотни самолета за една нощ, както е правила и преди, Украйна ще трябва да отговори с не по-малко от 1000 дрона прехващачи.

Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове. Шмигал подчерта, че основното предизвикателство не е производственият капацитет, а контролирането на антидроновете от земята.

Руските сили многократно са изпращали големи рояци дронове срещу Украйна, понякога блокирайки нейните системи за противовъздушна отбрана.

Полският министър на отбраната пристигна вчера в Киев за разговори с украинския си колега и други висши украински служители, като една от темите беше опитът на Украйна в борбата с дронове по време на война.

 

/ДИ/

