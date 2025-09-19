САЩ одобриха продажбата на противотанкови ракети на Полша за общо 780 милиона долара

САЩ съобщиха, че са одобрили продажбата на Полша на противотанкови ракети "Джавлин" (Javelin) и ракетните установки за тях за общо 780 милиона долара, предаде Франс прес.

Тази продажба ще подпомогне външната политика и националната сигурност на САЩ, укрепвайки сигурността на съюзник от НАТО, който представлява фактор за политическа и икономическа стабилност в Европа, заяви в комюнике Американската агенция за сътрудничество в отбраната и сигурността (DSCA).

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата, а Агенцията за сътрудничество в отбраната внесе необходимото уведомление в Конгреса, който предстои да одобри сделката.

Полша е ключов партньор на Украйна след нахлуването на Русия през февруари 2022 г., отбелязва АФП.

Страхувайки се от руска заплаха, през последните години Полша предприе спешно модернизиране на армията си, като подписа няколко договора за покупка на оръжие, главно със САЩ и Южна Корея.

През 2026 г. се очаква Полша да отдели 4,8% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, след предвидените за настоящата година 4,7%.