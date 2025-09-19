Подробно търсене

САЩ одобриха продажбата на противотанкови ракети на Полша за общо 780 милиона долара

Десислава Иванова
Американски войник изстрелва ракета от преносима противотанкова система "Джавлин" по време на учение. Снимка: Aaron Favila/АП
Вашингтон,  
19.09.2025 02:32
 (БТА)

САЩ съобщиха, че са одобрили продажбата на Полша на противотанкови ракети "Джавлин" (Javelin) и ракетните установки за тях за общо 780 милиона долара, предаде Франс прес.

Тази продажба ще подпомогне външната политика и националната сигурност на САЩ, укрепвайки сигурността на съюзник от НАТО, който представлява фактор за политическа и икономическа стабилност в Европа, заяви в комюнике Американската агенция за сътрудничество в отбраната и сигурността (DSCA).

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата, а Агенцията за сътрудничество в отбраната внесе необходимото уведомление в Конгреса, който предстои да одобри сделката.

Полша е ключов партньор на Украйна след нахлуването на Русия през февруари 2022 г., отбелязва АФП.

Страхувайки се от руска заплаха, през последните години Полша предприе спешно модернизиране на армията си, като подписа няколко договора за покупка на оръжие, главно със САЩ и Южна Корея.

През 2026 г. се очаква Полша да отдели 4,8% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, след предвидените за настоящата година 4,7%.

Свързани новини

18.09.2025 22:40

ПАП: Полският министър на отбраната е на държавно посещение в Украйна

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш пристигна днес в Киев за разговори с украинския си колега Денис Шмигал и други висши служители, които ще се фокусират отчасти върху опита на Украйна в борбата с дронове по време на война, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.
13.09.2025 19:06

Полша вдигна бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като
13.09.2025 15:39

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военни учения, съобщава "Интерфакс"

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“.

