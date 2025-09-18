ПАП: Полският министър на отбраната е на държавно посещение в Украйна

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш пристигна днес в Киев за разговори с украинския си колега Денис Шмигал и други висши служители, които ще се фокусират отчасти върху опита на Украйна в борбата с дронове по време на война, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Малко след началото на посещението Кошиняк-Камиш обяви, че той и украинското министерство на отбраната са подписали споразумение за сътрудничество, насочено, наред с други цели, към развиване на умения за управление на дронове. Той също така спомена, че посещението му включва дискусии за „развитие на съвместни индустриални проекти“.

„Вярвам, че поляците с нетърпение очакват това след нашите обширни усилия за подкрепа“, каза министърът на пресконференцията, визирайки помощта на Полша за Украйна на фона на войната ѝ с Русия.

От своя страна Шмигал заяви, че двете министерства са финализирали три споразумения, отнасящи се до един и същ въпрос, и че той и Кошиняк-Камиш са се споразумели да създадат група за сътрудничество, фокусирана върху дронове, която ще отговаря за развитието на инициативите за дронове, противодействие на дронове и задълбочаването на връзките между украинските и полските производители на такива системи.

Ръководителите на отбраната на Полша и Украйна също трябваше да обсъдят продължаващата подкрепа на Варшава за разкъсваната от война страна и опасенията за сигурността на Европа на фона на продължаващата руска военна агресия.

„Друг въпрос е повишаването на способностите на нашите войски чрез използване на поуките, извлечени от Украйна“, добави Кошиняк-Камиш.

Източник, близък до полското министерство на отбраната, каза пред ПАП, че Киев и Варшава също планират военни учения на полска земя, които ще обхванат войната с дронове и методите за противодействие на подобни заплахи.

По-рано днес Кошиняк-Камиш посети полското военно гробище в Биковня, в Киевска област, за да почете паметта на около 3500 поляци, загинали при клането в Катин.

Това посещение идва след скорошното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, случили се между 9 и 10 септември. Инцидентът се случи на фона на масивна въздушна атака на Москва срещу Украйна, което е поредната атака с дронове и ракети, с които страната се сблъсква почти ежедневно от февруари 2022 г. насам.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и полската новинарска агенция ПАП)