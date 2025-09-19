Подробно търсене

Отломки от руски дронове нанесоха щети в Киев, съобщиха властите в украинската столица

Десислава Иванова
Улица "Хрешчатик" - главната улица в Киев, 18 септември 2025 г. Снимка: Evgeniy Maloletka/АП
Киев,  
19.09.2025 03:50
 (БТА)
Отломки от свален руски дрон причиниха щети ранно тази сутрин на тролейбусни линии в украинската столица, съобщи ръководителят на военната администрация в града Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс.

В приложението "Телеграм" Ткаченко поясни, че отломки от дронове са паднали на няколко места, включително на път в Шевченковски район в центъра на Киев. "Тролейбусната мрежа е засегната, но по предварителни данни няма пострадали", написа той.

Сирените за въздушна тревога се задействаха два пъти с малък интервал след полунощ в града. Кметът Виталий Кличко съобщи, че парчета от дронове са паднали и в друг район на столицата.

/ДИ/

18.09.2025 22:40

ПАП: Полският министър на отбраната е на държавно посещение в Украйна

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш пристигна днес в Киев за разговори с украинския си колега Денис Шмигал и други висши служители, които ще се фокусират отчасти върху опита на Украйна в борбата с дронове по време на война, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
16.09.2025 11:09

Зеленски: Русия изпрати срещу Украйна над 3500 дрона, изстреля 190 ракети и пусна 2500 бомби през първата половина на септември

Коментирайки най новите руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че от началото на септември Русия е изпратила над 3500 дрона, изстреляла е близо 190 ракети и е пуснала над 2500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщи Укринформ.
07.09.2025 13:00

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, заяви Украйна

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, включително жилищни сгради в кварталите Святошински и Дарницки, съобщи Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

