Подробно търсене

Полска ракета вероятно е ударила къща в Източна Полша по време на нахлуването на руски дронове, заяви полският министър на отбраната

Валерия Динкова
Полска ракета вероятно е ударила къща в Източна Полша по време на нахлуването на руски дронове, заяви полският министър на отбраната
Полска ракета вероятно е ударила къща в Източна Полша по време на нахлуването на руски дронове, заяви полският министър на отбраната
Поразената от ракета къща в Източна Полша, 11 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Czarek Sokolowski
Варшава,  
18.09.2025 01:09
 (БТА)
Етикети

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс.

Полските власти първоначално съобщиха, че жилищната сграда в село Вирики-Вола вероятно е била ударена от един от 21 руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.

Първо полският ежедневник "Жечпосполита" във вторник съобщи, че къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала.

"Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет, защитаващ Полша, защитаващ отечеството, защитаващ нашите граждани", каза снощи пред телевизия Те Ве Ен 24 и Шемоняк.

Полският президент Карол Навроцки – политически съперник на центристкото правителство на премиера Доналд Туск, във вторник заяви, че ще поиска изясняване на инцидента.

Туск отговори в социалната мрежа "Екс", че цялата отговорност за щетите във Вирики-Вола е на Русия, която, по думите му, е отговорна за организирането на провокацията с дронове.

"Отговорните служби ще информират обществото, правителството и президента за всички обстоятелства, свързани с инцидента след завършване на (следствените) действия", написа Туск.

Русия заяви, че нейните сили са извършвали атака срещу Украйна по време на навлизането на дронове над Полша и подчерта, че не са имали намерение да удрят цели в страната членка на НАТО.

Постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя каза, че максималният обхват на използваните дронове не надхвърля 700 км, което "прави физически невъзможно за тях да достигнат полска територия".

Варшава отхвърли тези аргументи, като заяви, че дроновете са изпратени над полското въздушно пространство умишлено, за да тестват възможностите за отговор на Полша и НАТО.

/ВД/

Свързани новини

17.09.2025 14:48

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат руските банки, енергийните компании и криптовалутите, каза Кая Калас

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.
17.09.2025 12:46

Путин изпитва търпимостта ни, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна и предупреди, че ако го направи, това само ще насърчи Владимир Путин "да търси следващата си мишена", предаде ДПА.
17.09.2025 11:59

Германският канцлер Мерц каза, че случаят с руските дронове над Полша е част от отдавнашна тенденция на саботажи

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния е част от продължаващата отдавна тенденция на саботаж и тестване на търпимостта от страна на президента Владимир Путин, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:10 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация