Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша в рамките на мисията на НАТО "Източен страж"

Николай Велев
Изтребител "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили. Снимка: Cpl Samantha Drummee/Ministry of Defence via AP
Лондон ,  
21.09.2025 03:05
 (БТА)
Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша рамките на мисията на НАТО "Източен страж" (Eastern Sentry) за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса, предаде Ройтерс.

Мисията, която бе обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща "ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено", пише в изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Два изтребителя "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили излетяха в петък вечерта от британска военна база в Източна Англия, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия, отбелязва британският министър. В текста се посочва, че изтребителите са се завърнали в Обединеното кралство рано сутринта в събота.

Британското правителство каза, че "Източен страж" е отговор на "най-значителното нарушаване" на въздушното пространство на НАТО от Русия до момента.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия".

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

/НВ/

18.09.2025 16:29

Полското правителство заяви, че e отчело повишена активност на дронове близо до границата с Беларус

Полша отчете нова активност на дронове близо до границата си с Беларус снощи, заяви правителството във Варшава, след като затвори тази граница преди съвместни учения между Минск и Москва, предаде Ройтерс. Опасенията на Полша относно военните учения
18.09.2025 01:09

Полска ракета вероятно е ударила къща в Източна Полша по време на нахлуването на руски дронове, заяви полският министър на отбраната

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс.
17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.
16.09.2025 18:32

Латвия и Финландия приветстваха мисията на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг "Източен страж"

Президентите на Латвия и Финландия приветстваха новата мисия на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на Алианса, която бе стартирана в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски безпилотни летателни апарати миналата седмица, предаде Ройтерс.
16.09.2025 17:40

Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА."Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард. Шведската министърка изрази подкрепата си за Вадефул и призова съюзниците на Украйна да разширят подкрепата си за Киев.
15.09.2025 20:41

Британски изтребители ще се присъединят към мисията на НАТО "Източен страж" в небето на Полша

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс.

