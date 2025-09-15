Подробно търсене

Британски изтребители ще се присъединят към мисията на НАТО "Източен страж" в небето на Полша

Светослав Танчев
Британски изтребител "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили. Снимка: Cpl Samantha Drummee/UK Ministry of Defence via AP
Лондон,  
15.09.2025 20:41
 (БТА)
Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и
възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, се казва още в изявлението.

/ДИ/

