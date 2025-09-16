Подробно търсене

Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия

Асен Георгиев
Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия
Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия
Германският външен министър Йохан Вадефул - снимка: AP/Markus Schreiber
Берлин,  
16.09.2025 17:40
 (БТА)
Етикети

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА.

"Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард. Шведската министърка изрази подкрепата си за Вадефул и призова съюзниците на Украйна да разширят подкрепата си за Киев.

Миналата седмица най-малко 19 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, като това бе първият случай, при който сили на Варшава и НАТО свалиха дронове над Полша - страна, членуваща в НАТО.

Йохан Вадефул отбеляза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп от месеци казва, че ще въведе нови санкции срещу Русия, и призова Вашингтон "най-накрая да го направи".

"Знаем, че над 90 сенатори са решени да го направят. И се чудя защо това не се случва", каза германският министър.

Американският сенатор републиканец Линдзи Греъм заяви, че Сенатът е подготвил законопроект за мащабни санкции, включително високи мита за страни, които купуват руски петрол, газ и други енергийни ресурси.

Според Греъм плановете се ползват с широка двупартийна подкрепа от над 80 сенатори.

Вадефул също подчерта, че се надява друг пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който в момента се подготвя, да бъде одобрен бързо.

/БЗ/

Свързани новини

14.07.2025 06:24

Влиятелен американски сенатор подкрепи мащабни санкции срещу Русия

Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм защити предложението си за драстични санкции срещу Москва - план, който бележи напредък, тъй като разочарованието на Доналд Тръмп от Владимир Путин изглежда нараства, а руските удари в Украйна се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:02 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация