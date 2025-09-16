Подробно търсене

Няколко държави от ЕС настояват за възможно най-строги санкции срещу Русия, съобщи Датското председателство

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
16.09.2025 18:47
 (БТА)
Няколко държави от ЕС настояват за възможно най-строги санкции срещу Русия, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биере на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел. Дания е сред тези държави, отбеляза тя.

По нейните думи предстои да се види дали предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия ще съдържа такива мерки. Биере добави, че Датското председателство на Съвета на ЕС очаква скоро да разполага с предложението и да го постави на гласуване. Тя не уточни дали може да се очаква предложение за въвеждане на ограничения за издаване на визи за руски граждани.

Говорихме днес за това, че Русия представлява заплаха за ЕС, че трябва да покажем решимост, да имаме общ подход и да повишим натиска над Москва, както и подкрепата за Киев, каза министърът. Това е приоритет за Датското председателство, добави Биере.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос посочи, че до края на годината Украйна и Молдова ще бъдат готови да започнат преговорите за присъединяване към ЕС. Тя поясни, че дори дотогава Съветът на ЕС да не приеме решение за начало на преговорите, техническата работа ще продължи, за да може, когато има решение, преговорите да се водят едновременно по всички точки.

/БЗ/

16.09.2025 17:40

Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА."Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард. Шведската министърка изрази подкрепата си за Вадефул и призова съюзниците на Украйна да разширят подкрепата си за Киев.
16.09.2025 13:53

ЕК: Не сме определяли дата за представяне на предложението с нови санкции срещу Русия

Видяхме съобщенията за отлагане на представянето на предложенията за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, но никога не сме обявявали дата за това представяне, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.
16.09.2025 12:02

Дания продължава да оказва натиск над Унгария за начало на присъединителните преговори на ЕС с Украйна

Оказваме натиск над Унгария за начало на преговорите на ЕС с Украйна, заяви датският министър по европейските въпроси Мари Биере пред журналисти преди началото на днешното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел.
16.09.2025 09:42

"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда

Европейската комисия (ЕК) няма да представи поредния пакет санкции срещу Русия на 17 септември, както се очакваше, обявяването се отлага за неопределен срок, съобщи "Политико", позовавайки се на европейски дипломат и служител на една от страните от блока.
13.09.2025 16:24

Тръмп призова НАТО да спре с покупките на руски петрол, нарече някои от тях "шокиращи"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.  Призива американският

