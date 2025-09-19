Подробно търсене

Отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основни теми на срещата в Копенхаген на участниците в Европейския съвет

кор. на БТА Николай Желязков
Отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основни теми на срещата в Копенхаген на участниците в Европейския съвет
Отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основни теми на срещата в Копенхаген на участниците в Европейския съвет
Снимка: БТА
Брюксел,  
19.09.2025 11:36
 (БТА)
Етикети

Развитието на отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основните въпроси на предстоящата на 1 октомври в Копенхаген среща на европейските държавни и правителствени ръководители, се посочва в поканата за заседанието от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша и Румъния от страна на Русия ни напомнят, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си, добавя Коща. По неговите думи Европа трябва да бъде способна да реагира ефективно, самостоятелно и единно на заплахите. Поставихме си цел решително да увеличим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г., в последните месеци предприехме важни стъпки за увеличаване на финансирането, за подобрена оперативна съвместимост, за съвместни обществени поръчки, при пълна съгласуваност с НАТО, отбелязва той.

Коща призовава за извличане на поуки от войната в Украйна и за повече сътрудничество с украинската отбранителна промишленост. Той уточнява, че на предстоящата среща ще бъдат обсъдени необходимите действия на държавите от ЕС за ускорено изпълнение на приетите цели.

Внимание ще бъде отделено на държавите от източния фланг и на възможностите за допълнителна подкрепа на фона на нарастващите заплахи.

Нашата сигурност е свързана със сигурността на Украйна, бих искал да обсъдим как да подкрепим допълнително Киев и да постигнем справедлив и траен мир, заявява Коща. По неговите думи в последните седмици се забелязва значителен напредък по гаранциите за сигурност за Украйна от Коалицията на желаещите. Трябва да проучим как да продължим да подкрепяме украинските въоръжени сили, като същевременно увеличаваме натиска върху Русия, включително чрез засилване на санкциите, допълва той.

Процесът на присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи. Въпреки войната, усилията на Украйна за реформи са забележителни. Трябва да направим необходимото за реални стъпки към присъединяване, призовава Коща. Той уточнява, че тези въпроси ще бъдат разгледани и на редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел в края на октомври.

/ВС/

Свързани новини

18.09.2025 14:01

ЕК обеща на Полша подкрепа за охраната на границата с Беларус

Европейската комисия обеща днес да предостави необходимата подкрепа на Полша след решението на Варшава за пълно затваряне на границата с Беларус. Това е външна граница на ЕС и трябва да бъде изцяло защитена от заплахи за нашата сигурност, каза говорител на комисията.
18.09.2025 12:30

ЕС започва преговори с Канада и Великобритания за съвместни дейности в областта на отбраната

Съветът на ЕС съобщи, че е взел решение за започване на преговори с Канада и Великобритания за участието на двете страни в програмата за развитие на отбраната (SAFE). Европейската програма е част от Плана за превъоръжаване на Европа до 2030 г. с планиран общ бюджет от 800 милиарда евро.
16.09.2025 18:47

Няколко държави от ЕС настояват за възможно най-строги санкции срещу Русия, съобщи Датското председателство

Няколко държави от ЕС настояват за възможно най-строги санкции срещу Русия, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биере на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел. Дания е сред тези държави, отбеляза тя.
16.09.2025 12:02

Дания продължава да оказва натиск над Унгария за начало на присъединителните преговори на ЕС с Украйна

Оказваме натиск над Унгария за начало на преговорите на ЕС с Украйна, заяви датският министър по европейските въпроси Мари Биере пред журналисти преди началото на днешното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел.
12.09.2025 13:28

ЕС е привикал представителите на Русия и Беларус, за да протестира срещу нарушаването на полското въздушно пространство

Дипломатическите представители на Русия и на Беларус са били привикани вчера в Европейската служба за външна дейност по повод случая с нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:59 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация