Отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основни теми на срещата в Копенхаген на участниците в Европейския съвет

Развитието на отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основните въпроси на предстоящата на 1 октомври в Копенхаген среща на европейските държавни и правителствени ръководители, се посочва в поканата за заседанието от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша и Румъния от страна на Русия ни напомнят, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си, добавя Коща. По неговите думи Европа трябва да бъде способна да реагира ефективно, самостоятелно и единно на заплахите. Поставихме си цел решително да увеличим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г., в последните месеци предприехме важни стъпки за увеличаване на финансирането, за подобрена оперативна съвместимост, за съвместни обществени поръчки, при пълна съгласуваност с НАТО, отбелязва той.

Коща призовава за извличане на поуки от войната в Украйна и за повече сътрудничество с украинската отбранителна промишленост. Той уточнява, че на предстоящата среща ще бъдат обсъдени необходимите действия на държавите от ЕС за ускорено изпълнение на приетите цели.

Внимание ще бъде отделено на държавите от източния фланг и на възможностите за допълнителна подкрепа на фона на нарастващите заплахи.

Нашата сигурност е свързана със сигурността на Украйна, бих искал да обсъдим как да подкрепим допълнително Киев и да постигнем справедлив и траен мир, заявява Коща. По неговите думи в последните седмици се забелязва значителен напредък по гаранциите за сигурност за Украйна от Коалицията на желаещите. Трябва да проучим как да продължим да подкрепяме украинските въоръжени сили, като същевременно увеличаваме натиска върху Русия, включително чрез засилване на санкциите, допълва той.

Процесът на присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи. Въпреки войната, усилията на Украйна за реформи са забележителни. Трябва да направим необходимото за реални стъпки към присъединяване, призовава Коща. Той уточнява, че тези въпроси ще бъдат разгледани и на редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел в края на октомври.