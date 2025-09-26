Антонио Коща пред ООН: Европейският съюз ще продължи да работи с всички партньори в дух на глобална солидарност

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес от трибуната на ООН в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на организацията, че ЕС ще продължи да работи с всички партньори в дух на глобална солидарност.

"Европейският съюз знае мястото си. Ние сме проект за мир и социална справедливост. Ние сме и ще останем непоколебими защитници на мултилатерализма, на международния ред, основан на правила, и на Устава на Организацията на обединените нации“, заяви Коща от трибуната на ООН.

Той заяви, че алтернативата на международния ред, основан на правила, е „хаотичен и изпълнен с насилие свят“, и даде за пример конфликтите в Судан, ивицата Газа и Украйна.

"Ние изграждаме мощна глобална мрежа от партньорства. С Африка, Латинска Америка и Карибите, арабския свят, Азия и Тихоокеанския регион“, каза Коща.

По думите му в днешния "многополюсен свят няма Глобален юг или Глобален север“ и Европейският съюз ще продължи да работи с всички партньори.

"В момент, когато мултилатерализмът е застрашен, нека ви дам едно просто обещание: Можете да разчитате на Европейския съюз. Разчитайте на нас да се застъпим за мира“, заключи Коща.