„Как луната загуби светлината си“ ще има премиера тази вечер в НАТФИЗ

„Как луната загуби светлината си“ ще има премиера тази вечер в кукления театър на НАТФИЗ, информират от академията.

По думите им театралната драматизация по „Когато луната загуби светлината си“ от Милица Недева отвежда зрителите в свят, където желанията светят като звезди, а приятелството има силата да променя вселената.

Постановката е на режисьора Димитър Стефанов, който заедно с Екатерина Калоянова създава драматизация, наситена с нежност, хумор и въображение. Сценографията е на Евгения Лачева, а музиката е на доц. Валерия Крачунова-Попова. За вокалната подготовка на младите изпълнители отговаря Теменуга Первазова.

В ролите влизат студенти от 4-ти курс, специалност „Актьорство за куклен театър“ от класа на доц. Боряна Георгиева, подкрепени от асистент-режисьорите Георги-Маноел Димитров, Десислава Чардаклиева и Десислава Чутуркова.

Историята започва с думите на магичен разказвач: „Колко е красиво небето… И как светят звездите само! Не ги ли виждате? Сега ще ви ги покажа!“. С първите акорди на пианото сцената се превръща в звездна картина. Луната щедро раздава своята светлина, за да сбъдва детски желания, докато едно момче на име Рони не си пожелава нещо почти невъзможно. Чрез средствата на театъра на ултравиолетовата светлина в тъмнината оживяват светофар, трамвай, стар морски фар, подводница, ракета и космическа станция – всички обединени в мисията си да помогнат на Луната да намери светлината си и да сбъдне желанието на Рони.

„Как луната загуби светлината си“ е приказка за приключенията, приятелствата и за всичко онова, което ни носи светлина – на сцената и в живота, допълват от екипа.

