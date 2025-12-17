Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано рано тази сутрин в южния турски окръг Хатай

Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е регистрирано днес в 04:15 ч. местно време (03:15 ч. българско време) в района на град Хасса в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,41 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.