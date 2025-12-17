Цените на петрола се повишават след заповедта на Тръмп за блокада на санкционирани танкери от Венецуела, но остават под 60 долара за барел

Цените на петрола се повишиха с над 1 на сто в сряда на фона на ново геополитическо напрежение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди „пълна и тотална“ блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела, предаде Ройтерс. Поскъпването се случва в момент на продължаващи опасения за глобалното търсене на суровината.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 88 цента, или 1,46 на сто, до 59,78 долара за барел към 08:45 ч. българско време. Американският лек суров петрол поскъпва с 87 цента, или 1,57 на сто, до 56,14 долара за барел.

В предходната сесия цените се стабилизираха близо до петгодишно дъно, подкрепени от напредъка в мирните преговори между Русия и Украйна. Потенциално споразумение би могло да доведе до облекчаване на западните санкции срещу Москва и увеличаване на доставките на пазара, който продължава да е под натиск заради колебливото глобално търсене.

Вчера президентът Тръмп нареди блокада на всички санкционирани танкери, превозващи венецуелски петрол, като допълнително заяви, че разглежда управляващите в Каракас като „чуждестранна терористична организация“.

Според търговец на петрол от САЩ мярката може да засегне между 400 000 и 500 000 барела дневно, което би могло да повиши цените с 1–2 долара за барел.

Търговци в Азия посочват, че възстановяването на покупките на фючърси, след като цените паднаха под 60 долара за барел ден по-рано, също е допринесло за поскъпването. По думите на един от тях новините от Венецуела влияят върху пазарните нагласи, но делът на страната в глобалното предлагане остава относително ограничен. С оглед на фокуса върху преговорите между Русия и Украйна възможността за допълнително понижение на цените продължава да съществува.

Друг участник на пазара коментира, че поскъпването вероятно няма да бъде устойчиво и за част от инвеститорите може да представлява възможност за заемане на къси позиции.

Коментарите на Тръмп се случват седмица, след като САЩ конфискуваха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела. Засега не е ясно колко кораба ще бъдат засегнати от блокадата и по какъв начин тя ще бъде наложена. През последните месеци САЩ увеличиха военното си присъствие в региона.

Въпреки че много от танкерите, превозващи венецуелски петрол, са под санкции, други кораби, транспортиращи суров нефт от Иран и Русия, не попадат под подобни ограничения. Танкерите, наети от „Шеврон“ (Chevron), продължават да превозват венецуелски суров петрол към САЩ по силата на по-рано издадено разрешение от Вашингтон.

Китай остава най-големият купувач на венецуелски суров нефт, като формира около 4 на сто от общия му внос.

Анализатори посочват, че пазарът на петрол към момента е добре снабден, но при продължително действие на ембаргото цените биха могли да нараснат. Според старшия анализатор по петрол в „Лондон сток ексчейндж груп“ (LSEG) Емрил Джамил в краткосрочен план не се очаква рязък скок на цените, освен ако не последват ответни действия, които да засегнат енергийните системи в региона. В по-дългосрочен план обаче продължително прекъсване на доставките може да подкрепи цените, особено на тежките сортове суров петрол.