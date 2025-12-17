Общинският съвет на Асеновград ще решава дали да отдаде под наем язовир, намиращ се в землищата на селата Козаново и Мулдава. Предложението е част от дневния ред на днешното заседание и е публикувано на интернет страницата на администрацията. То е съобразено с очакваните валежи от дъжд и сняг през предстоящия зимен период и необходимостта от постоянното наблюдение на водния обект.

Предвижда се за язовира да се обяви публичен търг с явно наддаване. Обектът е с предназначение сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и развъждане на риба. По предишния десетгодишен договор за наем, който е изтекъл тази година, достигнатата месечна наемна цена е била 186,41 лв. /95,31 € без ДДС.

Съветниците ще разгледат още предложение цената на билета за превоз по градските автобусни линии, която е 1 лев, след 1 януари 2026 г. да бъде 0,50 евро. Цената в евро е в полза на пътниците, като целта е да бъде улеснено плащането в превозните средства.

На днешното заседание ще бъде решено още колко да бъде броят на таксиметрови автомобили, работещи на територията на съответната община. Към момента има издадени 176 разрешения. Предвид това, администрацията смята да определи максимум 195 таксита за следващата година.