Над 1900 жители на община Стара Загора празнуват имен ден днес

Над 1900 са имениците в Стара Загора днес, когато Православната църква чества паметта на свети пророк Даниил. Това показва справка на отдел „Гражданско състояние“ към общината.

Най-много са празнуващите с името Даниел, което носят 832 мъже, а Данаил са кръстени 249 старозагорци.

Сред празнуващите са още Даниела – 808 и Данко - 14 мъже.

Пророк Даниил е един от четиримата „големи" пророци, книгата му е част от Библията. Живял е в края на седми и първата половина на шести век преди Христос. Бил е потомък от племето (коляното) на Юда, т.е. имал еврейско царско потекло. Още като дете Даниил бил отведен заедно с родителите си в плен във Вавилон, след като цар Навуходоносор завладял Юдейското царство и разрушил храма в Йерусалим.