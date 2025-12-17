Подробно търсене

Намалена e видимостта тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
17.12.2025 08:26
Намалена e видимостта тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Toй уточни, че видимостта е намалена до 50 метра. Намалена видимост има и в района на Гълъбово, Раднево и курортното селище Старозагорски бани. Там тя е до 150 метра.

На двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз поради ниските температури, съответно минус 4 и минус 2 градуса, има частично заледени пътни участъци, които са обработени. 

Няма въведени допълнителни ограничения за движение по пътищата, уточниха от пътното управление. 

