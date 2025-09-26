Коща: Демокрацията и правата на човека са застрашени от дезинформацията

Европейският съюз защитава свободата, демокрацията и правата на човека, а днес тези ценности са застрашени от дезинформацията и злоупотребата с цифровите технологии, каза днес в речта си пред Общото събрание на ООН председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

"Нуждаем се от глобални стандарти, прозрачност и механизми за отчетност, които да са толкова динамични, колкото технологиите, които се опитваме да регулираме“, каза той.

Коща заяви, че светът трябва да може да гарантира, че "цифровите технологии дават възможност за действие на гражданите, а не на автократите или новите технологични олигарси.“

Председателят на Европейския съвет заяви и позицията на ЕС по отношение на изкуствения интелект.

"Европейският съюз защитава подход към изкуствения интелект, фокусиран върху човека“, каза той.

"Ние сме в авангарда на първата глобална регулаторна рамка в света за отговорна работа с изкуствен интелект“, обяви Коща. "Призоваваме за същото ниво на амбиция и на международно равнище, опирайки се на нашите основни ценности: достойнство, демокрация и върховенство на закона“, добави той.

Коща обяви, че ЕС ще продължи "активно да насърчава защитата на океаните и на околната среда като цяло".

"Приветстваме ратифицирането на документа на ООН за опазване на биоразнообразието извън националните юрисдикции“, заяви той.

По въпроса за устойчивото развитие председателят на Европейския съвет уточни, че това развитие "означава и изграждане на партньорства, а не зависимости.“

"Ние сме в челните редици на борбата срещу климатичните промени“, допълни Коща.