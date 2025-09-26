Подробно търсене

Коща: Демокрацията и правата на човека са застрашени от дезинформацията

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк. (AP Photo/Pamela Smith)
Ню Йорк,  
26.09.2025 01:45
 (БТА)

Европейският съюз защитава свободата, демокрацията и правата на човека, а днес тези ценности са застрашени от дезинформацията и злоупотребата с цифровите технологии, каза днес в речта си пред Общото събрание на ООН председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

"Нуждаем се от глобални стандарти, прозрачност и механизми за отчетност, които да са толкова динамични, колкото технологиите, които се опитваме да регулираме“, каза той.

Коща заяви, че светът трябва да може да гарантира, че "цифровите технологии дават възможност за действие на гражданите, а не на автократите или новите технологични олигарси.“

Председателят на Европейския съвет заяви и позицията на ЕС по отношение на изкуствения интелект.

"Европейският съюз защитава подход към изкуствения интелект, фокусиран върху човека“, каза той.

"Ние сме в авангарда на първата глобална регулаторна рамка в света за отговорна работа с изкуствен интелект“, обяви Коща. "Призоваваме за същото ниво на амбиция и на международно равнище, опирайки се на нашите основни ценности: достойнство, демокрация и върховенство на закона“, добави той.

Коща обяви, че ЕС ще продължи "активно да насърчава защитата на океаните и на околната среда като цяло".

"Приветстваме ратифицирането на документа на ООН за опазване на биоразнообразието извън националните юрисдикции“, заяви той.

По въпроса за устойчивото развитие председателят на Европейския съвет уточни, че това развитие "означава и изграждане на партньорства, а не зависимости.“

"Ние сме в челните редици на борбата срещу климатичните промени“, допълни Коща.

/ИТ/

Свързани новини

26.09.2025 01:00

Договореното решение за две държави е единственият път към мира в Близкия изток, каза в Ню Йорк председателят на Европейския съвет

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че договореното решение за две държави - Израел и Палестина, е единственият път към мира в Близкия изток.
26.09.2025 00:38

Антонио Коща пред ООН: Европейският съюз ще продължи да работи с всички партньори в дух на глобална солидарност

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес от трибуната на ООН в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на организацията, че ЕС ще продължи да работи с всички партньори в дух на глобална солидарност.
03.09.2025 19:55

АПА: Антонио Коща посети Виена и разговаря с канцлера Кристиан Щокер

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и австрийският канцлер Кристиан Щокер призоваха за намиране на мирно решение за Украйна, предаде австрийската агенция АПА.  По време на посещението си във Виена днес Коща каза: "Искаме да принудим

Към 01:55 на 26.09.2025 Новините от днес

