Имерсивно аудио събитие събира в София музиканти от Индия, Германия и Нидерландия

„Сфера vol. 1“ е първото по рода си имерсивно аудио събитие в България, което ще трансформира възприятието за електронна и експериментална музика чрез пространство, изградено изцяло със звук, еклектична селекция от творчество на локални и чуждестранни гости. Това разказват от екипа на събитието, което ще се състои на 17 януари в „Топлоцентрала“.

По думите им за една нощ специално изградена 7.1 озвучителна система ще обгърне публиката с кинематографична и експериментална електронна музика – движеща се, променяща се и разкриваща се на пластове: „Музиката ще идва от всички посоки, превръщайки слушането в дълбоко сензорно преживяване, в което пространство, звук и светлина се срещат. Благодарение на висококачествената озвучителна система, пресъздаваща музика, специално смесена за многоканална среда, преживяването на публиката се превръща в почти религиозно, заради пълното потапяне и интензивната емоционална връзка със звука“.

Сред артистите в „Сфера vol. 1“ са Иван Шопов и Кармен Рицо, заедно с New Bulgarian Voices и Георги Петков. За първи път на живо пред публика, Иван Шопов ще представи новия албум Ascending Into Silence, продуциран с Дани Харисън и издаден от лейбъла Dark Horse Records. Проектът е със струнни аранжименти на Давиде Роси и е мастериран от трикратния носител на „Грами“ – Пол Хикс.

В рамките на събитието е и премиерата на албума Touchmarks на The Science, смесен специално в 7.1 имерсивен аудио формат. Базираният в София кинематичен електроника колектив е в състав Нино Гомес, Вяра Попова, Радослав Гергов и Мартин Ставрев, познати със своя вокално ориентиран звук.

Музиката на Бен Лукас Бойсен (Германия) се движи на границата между ембиънт, съвременна класика и електроника. В ранните си години, под името Hecq, той експериментира с разнообразни звукови форми, а по-късната му работа се отличава с пиано линии и дигитална текстура. Издава албумите Gravity, Spells, Mirage и Alta Ripa.

Сорца от Нидерландия идва за първи път в София. Продуцентът ще представи своя пълен аудио-визуален лайв сет. Проектът му се отличава с плътни, скулптирани текстури, half-tempo ритми и имерсивен саунд дизайн, превръщащ мрака в кинематографична емоция, разказват от екипа на „Сфера vol. 1“. След дебюта I Identify (Alpha Pup Records), продължава да развива звуковата си визия, като в проекта Pillars за Vision Recordings вплита микротонови гами, източни инструменти и български фолклорни мотиви в звукови пейзажи.

Lacuna & Rahul Sharma (Индия) е дуо, което представя своя аудио-визуален проект, преплитащ културните наративи на Индия с глобални звукови и визуални влияния. „Техният интердисциплинарен подход съчетава саундсистем култура, архивни звуци и генеративни визуализации, създавайки потапящи изпълнения, фокусирани върху идентичност, принадлежност и междукултурен диалог. Стъпили върху експеримента, техните колаборации надхвърлят жанрови и медийни граници, балансирайки между традиция и съвременно изразяване“, разказват от „Сфера vol. 1“.

Niandraz е български солов проект, изследващ пресечните точки между dark ambient, drone и trip hop. До момента има едно EP, албума „Сумрак“ (2022) и най-новото издание Blue Every Day (2025). Освен със соловата си работа, Niandraz участва и в съвместни проекти с Иван Шопов и The Science.

Към първото издание на „Сфера vol. 1“ се очаква да се присъединят и VJ-и.

/ДД