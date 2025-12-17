Подробно търсене

Отборът на Кълъмбъс спечели срещу Анахайм след продължение в мач от Националната хокейна лига

Христо Бонински
Отборът на Кълъмбъс спечели срещу Анахайм след продължение в мач от Националната хокейна лига
Отборът на Кълъмбъс спечели срещу Анахайм след продължение в мач от Националната хокейна лига
Снимка: AP Photo/Jay LaPrete
Кълъмбъс,  
17.12.2025 08:23
 (БТА)

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бостън - Юта                 - 4:1
Кълъмбъс - Анахайм           - 4:3 след продължение
Детройт - Ню Йорк Айлъндърс  - 3:2
Монреал - Филаделфия         - 1:4
Ню Йорк Рейнджърс - Ванкувър - 0:3
Торонто - Чикаго             - 3:2
Питсбърг - Едмънтън          - 4:6
Минесота - Вашингтон         - 5:0
Сан Хосе - Калгари           - 6:3
Сиатъл - Колорадо            - 3:5

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Детройт 41 точки, Бостън 40, Тампа Бей 39
Столична дивизия: Каролина 44, НЙ Айлъндърс 41, Филаделфия 40

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 55, Далас 49, Минесота 45
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 42, Вегас 41, Едмънтън 38

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:07 на 17.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация