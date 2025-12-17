Отборът на Кълъмбъс спечели срещу Анахайм след продължение в мач от Националната хокейна лига

site.btaОтборът на Кълъмбъс спечели срещу Анахайм след продължение в мач от Националната хокейна лига
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Бостън - Юта - 4:1 Кълъмбъс - Анахайм - 4:3 след продължение Детройт - Ню Йорк Айлъндърс - 3:2 Монреал - Филаделфия - 1:4 Ню Йорк Рейнджърс - Ванкувър - 0:3 Торонто - Чикаго - 3:2 Питсбърг - Едмънтън - 4:6 Минесота - Вашингтон - 5:0 Сан Хосе - Калгари - 6:3 Сиатъл - Колорадо - 3:5 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Детройт 41 точки, Бостън 40, Тампа Бей 39 Столична дивизия: Каролина 44, НЙ Айлъндърс 41, Филаделфия 40 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 55, Далас 49, Минесота 45 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 42, Вегас 41, Едмънтън 38
/ХБ/
